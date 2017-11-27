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Экономика

Путин одобрил условия реструктуризации кредита Абхазии на $2 миллиарда

19:0027.11.2017
(обновлено: 23:58 27.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к российско-абхазскому межправительственному соглашению о предоставлении Абхазии государственного экспортного кредита, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Пограничный пост Псоу на въезде в Республику Абхазия. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Протокол, внесенный на ратификацию правительством РФ, устанавливает условия реструктуризации задолженности по кредиту, предоставленному Абхазии в объеме 2 миллиардов рублей на восстановление и развитие абхазской железной дороги. Использование данного кредита завершилось в 2013 году. Условия реструктуризации не предусматривают списания задолженности, и это одна из особенностей данного соглашения, отмечал ранее замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

По состоянию на 29 марта 2017 года общая сумма платежей, осуществленных Абхазией по кредиту, составляла 556,8 миллиона рублей, в том числе 289,8 миллиона рублей в погашение основного долга и 267 миллионов рублей в уплату процентов, а остаток задолженности — 1,7 миллиарда рублей. В соответствии с соглашением платежи осуществляются два раза в год, последний платеж должен быть осуществлен в июле 2023 года.

В январе 2017 года Абхазия не осуществила платеж в погашение основного долга, из-за чего образовалась просроченная задолженность в сумме 131,5 миллиона рублей. При этом в прошлом дебитор неоднократно нарушал свои обязательства как в части использования кредита (соответствующий период пришлось продлить на два года), так и в части его погашения (в 2016 году Абхазия дважды допускала образование просроченной задолженности). Начиная с 2013 года, после окончания работ по восстановлению республиканской железной дороги, Абхазия на регулярной основе поднимала вопрос о необходимости пересмотра графика платежей по соглашению или даже списания задолженности.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Архивное фото
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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Протокол к соглашению увеличивает период погашения кредита на 6 лет (с 2023 до 2029 года включительно), уменьшая ежегодные суммы платежей с 316-368 миллионов рублей до 109-143 миллионов рублей в период 2017-2021 годов, включая проценты за пользование кредитом. В период с 2017 по 2029 год предполагается погашение просроченной задолженности в сумме 131,5 миллиона рублей. Помимо этого, предусматривается выплата штрафных процентов, начисленных на просроченную задолженность (по состоянию на 20 марта 2017 года — 2,34 миллиона рублей), не позднее 10 календарных дней с даты начала временного применения протокола (выплачено абхазской стороной в полном объеме).

Как отмечал Сторчак, при подготовке условий реструктуризации были учтены два обстоятельства. Первое, наиболее существенное обстоятельство было связано с тем, что экономический эффект от введения в эксплуатацию абхазской части железной дороги оказался существенно ниже, чем предполагалось инициаторами проекта. Вторая причина — выход на пиковые нагрузки для национального бюджета республики в 2016-2021 годы.

Если до пиковых платежей нагрузка составляла 2% от доходной части республиканского бюджета, то после наступления графиковых платежей она увеличилась почти в три раза, ранее сообщал Сторчак.

Участники акции Бессмертный полк в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня независимости республики Абхазии, в Сухуме. 30 сентября 2017
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Реструктуризация приведет к уменьшению объемов получаемых Россией по соглашению платежей в 2017-2019 годах почти в три раза: с 1,044 миллиарда до 352 миллионов рублей. В то же время условия реструктуризации не предусматривают прямого списания абхазской задолженности, в связи с чем в период до 2029 года включительно общая номинальная сумма причитающихся от дебитора платежей увеличится на 222 миллиона рублей.

Все новости Абхазии читайте на сайте Sputnik Абхазия >>

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