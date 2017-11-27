Табачные компании разошлись во взглядах на "скидки" на сигареты

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Текущий порядок определения минимальных розничных цен на табачную продукцию вызывает нарекания некоторых российских производителей сигарет. Существует и альтернативное мнение: возможность отклоняться от максимальной розничной цены при продаже сигарет дает предпринимателям определенную гибкость при определении стоимости продукции.
"Закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в целях сокращения спроса на табачные изделия запрещает применение любых скидок с их цены. В отличие от прочих табачных изделий, сигареты имеют максимальную розничную цену в силу применяемой к ним смешанной системы акциза", — отмечает вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Киселев.
К остальным категориям табачных изделий, продолжает он, применяется чисто специфические ставки. "Поэтому то, как исчисляется в том же законе минимальная розничная цена, подрывает указанный выше запрет на скидки и, таким образом, противоречит целям сокращения спроса на табак", — заключает представитель JTI.
За равные условия
Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" (российская структура табачной компании British American Tobacco, BAT) Яна Гуськова отмечает, что производитель указывает максимальную розничную цену на сигареты на пачке, направляет эту информацию в налоговые органы и уплачивает акциз с этой цены.
"Поэтому, на наш взгляд, логично продавать сигареты именно по этой цене. Скидки от максимальной розничной цены, которые делают ритейлеры, хоть и не противоречат закону, но означают, что производитель заплатил более высокий налог. Поэтому мы против скидок от максимальной розничной цены", — заключает Гуськова.
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"Мы выступаем за равные условия конкуренции для всех игроков на рынке — как для крупных сетей, так и для торговых предприятий малого и среднего бизнеса. В этой связи, мы поддерживаем введение фиксированной цены в розничном обороте на табачные изделия, по которой продукция будет реализовываться конечному потребителю", — говорит в свою очередь вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко.
Право, а не нарушение
Самостоятельное установление цены ритейлером Imperial Tobacco считает его правом при ведении коммерческой деятельности, но не скидкой, противоречащей антитабачному закону. "Насколько нам известно, в поддержку данной позиции высказывались Минфин и Минздрав РФ", — добавил Соустин.
"Они разъясняли, что фактические цены на одну и ту же марку сигарет могут быть ниже максимальных на 25%, и такое уменьшение максимальной розничной цены не может рассматриваться как скидка. Это позволяет предпринимателям учитывать различные факторы, в том числе разную платежеспособность потребителей в различных регионах страны", — отметил глава департамента.