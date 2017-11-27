Путин утвердил налоговый вычет при покупке ИП новой кассовой техники

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на уточнение порядка налогообложения индивидуальных предпринимателей (ИП), применяющих специальные налоговые режимы; соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вводит налоговый вычет в размере не более 18 тысяч рублей за один экземпляр приобретенной индивидуальным предпринимателем контрольно-кассовой техники (ККТ), обеспечивающей передачу фискальных данных в налоговые органы и включенной в реестр ККТ.

На такую сумму может быть уменьшен налог для ИП, применяющих единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или патентную систему налогообложения, в отношении ККТ, зарегистрированной в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.

А если ИП занимается розничной торговлей или оказывает услуги общепита и имеет работников, с которыми заключены трудовые договоры до регистрации ККТ, то вычет предоставляется в отношении касс, зарегистрированных с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.