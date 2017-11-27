В России заработал виртуальный сотовый оператор Virgin Ричарда Брэнсона

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Сегодня, 27 ноября, в России в тестовом режиме запустили виртуальный мобильный оператор Virgin — от одноименной компании известного американского предпринимателя Ричарда Брэнсона. Виртуальный оператор будет использовать инфраструктуру Tele2. Под брендом Virgin Connect в России станет работать компания "Тривон Нетворкс", которая оказывает услуги фиксированной телефонии, предоставляет доступ в интернет и платное телевидение. Зачем операторы берут в свои сети "виртуалов", для чего Virgin нужен Tele2, какую долю рынка сумеет занять новый игрок и как будет конкурировать с "большой тройкой" — в материале РИА Новости.

Что это будет

Отличия виртуального оператора (MVNO) от традиционных операторов сотовой связи — в том, что он не имеет собственной инфраструктуры, а использует уже существующую платформу.

Так, Virgin Connect, коммерческий запуск которого намечен на первую декаду декабря, будет использовать ресурсы Tele2.

Как пояснил РИА Новости коммерческий директор "Тривон Нетворкс" Дмитрий Багдасарян, оператор ориентирован и на розничных, и на бизнес-абонентов, но не станет напрямую конкурировать с "большой тройкой", так как о массовом обслуживании миллионов абонентов речи не идет.



"Virgin Connect сфокусируется на небольшой аудитории, в которую будет "целиться" таргетированными предложениями", — отметил Багдасарян.

Коллекция виртуальных операторов

Сейчас в сети Tele2 уже работают десять подобных виртуальных операторов, а до конца года появится еще пять, крупнейшим из которых станет Сбербанк.

По мнению владельца Mobile Research Group Эльдара Муртазина, Сбербанк и будет самым успешным, так как уже получил условия, отличные от остальных. Что касается VirginСonnect, он станет для оператора еще одним каналом привлечения абонентской базы для Tele2, который сейчас сталкивается с замедлением темпов роста, но займет мизерную долю рынка — порядка пяти-шести тысяч абонентов.

"Tele2 на данный момент "сжигает" деньги: стоимость привлечения абонента у него в два с половиной или три раза выше рынка. Клиенты "виртуала" будут являться его абонентами и учитываться в отчетности, так как физически находятся в его сети", — поясняет Муртазин.

Много свободных ресурсов

В том, что Tele2 сложно конкурировать с "большой тройкой", эксперты не видят ничего удивительного: рынок мобильной связи в России уже насыщен, а перетянуть на себя абонентов на "взрослом" рынке слишком сложно, учитывая и мощный сдерживающий фактор — инертность населения. По статистике, доля тех, кто меняет одного оператора на другого, очень невелика.

Tele2 занимается активным привлечением MVNO: компании интересен этот бизнес, так как она все-таки находится на позиции четвертого — догоняющего — оператора, указывает и Илья Шатилин, эксперт информационно-аналитического агентства Telecom Daily.

В то же время сотрудничество MVNO аналитик связывает отнюдь не с проблемами Tele2, а с тем, что тот располагает наименее загруженным и наиболее современным ресурсом, так как последним пришел в Россию.

Сколько рынка займет

Сейчас в России около 300 миллионов абонентов, около шести миллионов подключены к виртуальным операторам, а уже четыре миллиона из них — это клиенты Yota. Остальные два миллиона делят между собой несколько десятков нишевых виртуальных операторов.

Virgin, скорее всего, станет одним из таких, предполагает эксперт Илья Шатилин. По его оценкам, за год Virgin сможет привлечь не более 30 тысяч абонентов.

Как считают аналитки, бизнес-модель Virgin Connect в России будет схожей с той, которая есть у МГТС и других операторов фиксированной связи. MVNO для оператора — это возможность дополнительно продать услугу мобильной связи из "одного окна" и таким образом, вероятно, повысить лояльность абонентской базы. Ранее "Тривон Нетворкс" занималась в России исключительно услугами фиксированной телефонии, доступа в интернет и платного телевидения, которые предоставляла под тем же брендом Virgin Connect.

"Если оператор предлагает абоненту все услуги — и фиксированную связь, и мобильную, и интернет, — от него сложнее уйти", — поясняет Шатилин.

По-другому нарезать пирог

По словам Багдасаряна, сеть Tele2 позволит VirginConnect предоставлять более выгодные ценовые предложения.

Аналитики, впрочем, сомневаются, что оператор сможет предлагать более низкие цены, так как, по сути, будет оптом покупать у Tele2 минуты, СМС и гигабайты, а потом продавать их. Таким образом, цены останутся теми же, но "нарежут" тарифы по-другому.

"Например, Tele2 нарезал пирог кусками по 200 граммов, но если 200 кому-то много, можно разрезать кусочек пополам или же нарезать мелкими дольками. Этим и будет заниматься VirginConnect — нарезанием того же пирога, но в другой комбинации", — пояснил Муртазин.