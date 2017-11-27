Решетников: лесная биржа в Прикамье позволит повысить конкуренцию в отрасли

Межотраслевое совещание профильных федеральных министерств и ведомств Развитие биржевой торговли лесом и лесоматериалами в Российской федерации

Межотраслевое совещание профильных федеральных министерств и ведомств Развитие биржевой торговли лесом и лесоматериалами в Российской федерации

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Лесная биржа в Пермском крае позволит повысить конкуренцию и прозрачность закупок в лесной отрасли, считает губернатор Пермского края Максим Решетников.

"По большей части в регионе смешанные леса, а заготовители, как правило, используют только один вид древесины, все остальное остается невостребованным. Биржа позволит организовать более эффективное взаимодействие лесозаготовителей. Кроме того, биржа позволит предпринимателям быть уверенными в сбыте, повысит предложение и спрос, что даст толчок для развития бизнеса", — сказал Решетников межотраслевом совещании профильных федеральных министерств и ведомств "Развитие биржевой торговли лесом и лесоматериалами в Пермском крае" в понедельник.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства края, в мероприятии приняли также участие замминистра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик, начальник управления ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, депутат Заксобрания Пермского края Александр Бойченко, представители 17 регионов России. В рамках совещания были рассмотрены вопросы по реализации биржевой торговли лесоматериалами в регионе.

"Принципиально важно, чтобы госучреждения получили право заготовки ликвидной древесины в спелых и перестойных насаждениях. А вся заготовленная древесина реализовывалась на организованных биржевых торгах. Таким образом, заработает полноценный биржевый механизм. Импульсный и существенный экономический эффект получат и сельское хозяйство, и биржевая торговля, и, конечно, бизнес", — отметил в ходе заседания Валентик, слова которого процитировала пресс-служба.

© Фото пресс-службы губернатора Пермского края Межотраслевое совещание профильных федеральных министерств и ведомств "Развитие биржевой торговли лесом и лесоматериалами в Российской федерации" © Фото пресс-службы губернатора Пермского края Межотраслевое совещание профильных федеральных министерств и ведомств "Развитие биржевой торговли лесом и лесоматериалами в Российской федерации"

На совещании, были подняты вопросы налогового администрирования биржевых торгов, вопросы о роли товарной биржи в повышении прозрачности ценообразования на товарном рынке, а также новые возможности развития субъектов малого и среднего предпринимательства при использовании механизма биржевой торговли лесоматериалами.

В настоящее время, напомнили в пресс-службе, тарифы на аккредитацию на участие в биржевой торговле снизились в двадцать раз. Со 100 тысяч рублей в марте 2017 года до 5 тысяч рублей в октябре-ноябре, таким образом, биржевая торговля становится доступной для малого и среднего бизнеса.

Пермский край стал вторым регионом России, где началась торговля лесом на лесной бирже. На заседании Госсовета в мае 2013 года было поручено организовать биржевую торговлю круглыми лесоматериалами.

Пермский край на 70% покрыт лесами, ежегодная расчетная лесосека составляет 19 миллионов кубометров. Предполагается, что Прикамье станет эталоном цивилизованного биржевого рынка, продемонстрирует эффективное распоряжение природным ресурсом.