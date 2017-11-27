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Экономика

Якутия: ВРП республики стабильно растет с 2010 года

19:0027.11.2017
(обновлено: 19:01 27.11.2017)
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© Fotolia / sdecoretГрафик. Архивное фотоГрафик. Архивное фото
© Fotolia / sdecoret

МОСКВА, 28 дек — РИА Рейтинг. Динамика развития экономики Республики Саха — Якутия показывает, что взятые властью региона ориентиры на достижение показателя валового регионального продукта в 1 триллион рублей уже в ближайшие годы вполне реальны.

О том, что республика досрочно достигнет показателя ВРП в 1 триллион рублей, заявил Глава Якутии Егор Борисов в своем ноябрьском послании Государственному собранию (Ил Тумэн) и общественности.

За счет чего в регионе происходит экономический рост? Валовый региональный продукт региона стабильно растет, начиная с 2010 года. Эта тенденция сохраняется и в текущем году, что очевидно по динамике основных социально-экономических показателей.

"По итогам 2017 года объём валового регионального продукта республики оценивается в размере около 900 миллиардов рублей. Якутия по-прежнему уверенно входит в первую десятку российских регионов с наибольшим уровнем ВРП на душу населения. Напомню, что мы ставили цель выйти на 1 триллион рублей ВРП к 2022 году. Эта цель уже совсем рядом, и я уверен, что она будет достигнута досрочно", — отметил Борисов.

Динамика основных социально-экономических показателей Якутии

Показатель

Республика

ДФО

РФ

Саха (Якутия)

Индекс промышленного производства,

9 мес. 2017 г. в % к 9 мес.2016 г.

102,5

103,5

101,8

Инвестиции в основной капитал,

6 мес. 2017 г, % к 6 мес. 2016 г.

160,1

119,8

104,8

Объем работ, выполненных в строительстве,

9 мес. 2017 г., % к 9 мес.2016 г.

124,1

111,8

98,0

Строительство жилых домов,

9 мес. 2017 г., % к 9 мес.2016 г.

125,5

98,8

93,6

Среднедушевые денежные доходы населения, август 2017 г., % к августу 2016 г.

102,1

102,1

103,3

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата,

январь-август 2017 г., % к январю-августу 2016 г.

105,2

105,2

106,8

Источник: Росстат

Инвестиции как фактор роста

Ключевым фактором развития любого региона является привлечение инвестиций. И в данной сфере Якутия является одним из лидеров среди субъектов РФ. Позитивной тенденцией последнего времени в ее экономике стал существенный рост объема инвестиций в основной капитал. По итогам 2016 года объем инвестиций в регионе вырос на 28,8%, а за первое полугодие 2017 года данный показатель увеличился на 60,1%, что является лучшим значением в Дальневосточном федеральном округе и пятым среди всех регионов РФ. По итогам десяти месяцев текущего года инвестиции в основной капитал ожидаются на уровне 275 миллиардов рублей, что на 33,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Город Якутск. Архивное фото
© Фото : Kanadier
Борисов: ВРП Якутии до 2022 года превысит триллион рублей
Руководство Якутии уделяет пристальное внимание привлечению инвестиций в будущие проекты. В частности, на прошедшем в сентябре этого года Восточном экономическом форуме были представлены приоритетные инвестиционные проекты региона. Это проект "Алмазодобывающее предприятие на месторождении Верхне-Мунского рудного поля" с общей стоимостью 65,2 миллиарда рублей. Запуск предприятия запланирован в 2018 году. Еще одним проектом является "Тарынский обогатительный комбинат", планируемая мощность которого составляет 700 тысяч тонн руды в год. Выход предприятия на проектную мощность планируется в 2019 году. Также республика представила проект "Строительство Таежного горно-обогатительного комбината" с проектной мощностью до трех миллионов тонн в год.

Помимо этого, в регионе запланировано строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи, "Агропромышленного парка "Покровский" и круглогодичного тепличного комплекса в Якутске.

Притоку инвестиций в регион способствуют новые механизмы, такие как территории опережающего социально-экономического развития. Уже начал работу Индустриальный парк "Кангалассы", создана ТОР "Южная Якутия" в Нерюнгринском районе. Установлен благоприятный режим администрирования и льготного налогообложения для резидентов, реализующих региональные инвестиционные проекты.

Якутия. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Фаламов
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В Якутии появится заказник "Новосибирские острова"
Еще одним свидетельством высокой инвестиционной активности в регионе является рост в строительной сфере. Объем работ, выполненных в строительстве по итогам 9 месяцев 2017 года в республике, вырос на 24,1%, что существенно превышает общероссийский показатель и является третьим по величине темпом роста в ДФО. По итогам десяти месяцев текущего года рост объема работ по виду деятельности "строительство" в Республике оценивается в 22,6% к аналогичному периоду 2016 года.

Следует отметить высокие темпы роста строительства жилых домов: за январь-сентябрь 2017 года этот показатель вырос в Якутии на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди субъектов Дальневосточного федерального округа темп роста строительства жилых домов был выше лишь в одном регионе — Камчатском крае.

Якутия — в топ-10 по благосостоянию семей

Следствием активного притока инвестиций в Якутию является улучшение многих социально-экономических показателей. По данным Росстата, за 9 месяцев 2017 года промышленное производство в республике выросло на 2,5%, что выше общероссийского значения. Позитивной динамикой характеризуются и показатели уровня жизни населения. Среднедушевые денежные доходы населения в августе 2017 года составили 37,6 тысячи рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был на уровне 2,1%), а среднемесячная заработная плата за январь-август 2017 года — 59 тысяч рублей (рост составил 5,2%).Следует отметить, что и размер среднедушевых денежных доходов, и размер заработных плат в Якутии был выше, чем в целом по ДФО и по РФ. В Рейтинге регионов по благосостоянию семей по итогам 2016 года, подготовленным агентством "РИА Рейтинг", Якутия входит в десятку лидеров.

Юрий Трутнев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Трутнев: ТОР "Южная Якутия" развивается быстрее намеченных графиков

В республике наблюдается позитивная динамика многих показателей, которые включены в перечень для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный указом президента РФ от 14 ноября 2017 года. Среди них объем ВРП, инвестиции в основной капитал, заработная плата и ряд других. Причем по таким показателям как объем ВРП на душу населения, объем инвестиций в основной капитал и некоторым другим Республика Саха (Якутия) входит в первую десятку среди всех субъектов РФ.

Сохранение наметившегося тренда будет способствовать дальнейшему развитию республики и повышению оценки деятельности органов власти региона.

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