Якутия: ВРП республики стабильно растет с 2010 года

МОСКВА, 28 дек — РИА Рейтинг. Динамика развития экономики Республики Саха — Якутия показывает, что взятые властью региона ориентиры на достижение показателя валового регионального продукта в 1 триллион рублей уже в ближайшие годы вполне реальны.
О том, что республика досрочно достигнет показателя ВРП в 1 триллион рублей, заявил Глава Якутии Егор Борисов в своем ноябрьском послании Государственному собранию (Ил Тумэн) и общественности.
За счет чего в регионе происходит экономический рост? Валовый региональный продукт региона стабильно растет, начиная с 2010 года. Эта тенденция сохраняется и в текущем году, что очевидно по динамике основных социально-экономических показателей.
"По итогам 2017 года объём валового регионального продукта республики оценивается в размере около 900 миллиардов рублей. Якутия по-прежнему уверенно входит в первую десятку российских регионов с наибольшим уровнем ВРП на душу населения. Напомню, что мы ставили цель выйти на 1 триллион рублей ВРП к 2022 году. Эта цель уже совсем рядом, и я уверен, что она будет достигнута досрочно", — отметил Борисов.
Динамика основных социально-экономических показателей Якутии
|
Показатель
|
Республика
|
ДФО
|
РФ
|
Саха (Якутия)
|
Индекс промышленного производства,
9 мес. 2017 г. в % к 9 мес.2016 г.
|
102,5
|
103,5
|
101,8
|
Инвестиции в основной капитал,
6 мес. 2017 г, % к 6 мес. 2016 г.
|
160,1
|
119,8
|
104,8
|
Объем работ, выполненных в строительстве,
9 мес. 2017 г., % к 9 мес.2016 г.
|
124,1
|
111,8
|
98,0
|
Строительство жилых домов,
9 мес. 2017 г., % к 9 мес.2016 г.
|
125,5
|
98,8
|
93,6
|
Среднедушевые денежные доходы населения, август 2017 г., % к августу 2016 г.
|
102,1
|
102,1
|
103,3
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата,
январь-август 2017 г., % к январю-августу 2016 г.
|
105,2
|
105,2
|
106,8
Источник: Росстат
Инвестиции как фактор роста
Ключевым фактором развития любого региона является привлечение инвестиций. И в данной сфере Якутия является одним из лидеров среди субъектов РФ. Позитивной тенденцией последнего времени в ее экономике стал существенный рост объема инвестиций в основной капитал. По итогам 2016 года объем инвестиций в регионе вырос на 28,8%, а за первое полугодие 2017 года данный показатель увеличился на 60,1%, что является лучшим значением в Дальневосточном федеральном округе и пятым среди всех регионов РФ. По итогам десяти месяцев текущего года инвестиции в основной капитал ожидаются на уровне 275 миллиардов рублей, что на 33,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Помимо этого, в регионе запланировано строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи, "Агропромышленного парка "Покровский" и круглогодичного тепличного комплекса в Якутске.
Притоку инвестиций в регион способствуют новые механизмы, такие как территории опережающего социально-экономического развития. Уже начал работу Индустриальный парк "Кангалассы", создана ТОР "Южная Якутия" в Нерюнгринском районе. Установлен благоприятный режим администрирования и льготного налогообложения для резидентов, реализующих региональные инвестиционные проекты.
Следует отметить высокие темпы роста строительства жилых домов: за январь-сентябрь 2017 года этот показатель вырос в Якутии на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди субъектов Дальневосточного федерального округа темп роста строительства жилых домов был выше лишь в одном регионе — Камчатском крае.
Якутия — в топ-10 по благосостоянию семей
Следствием активного притока инвестиций в Якутию является улучшение многих социально-экономических показателей. По данным Росстата, за 9 месяцев 2017 года промышленное производство в республике выросло на 2,5%, что выше общероссийского значения. Позитивной динамикой характеризуются и показатели уровня жизни населения. Среднедушевые денежные доходы населения в августе 2017 года составили 37,6 тысячи рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был на уровне 2,1%), а среднемесячная заработная плата за январь-август 2017 года — 59 тысяч рублей (рост составил 5,2%).Следует отметить, что и размер среднедушевых денежных доходов, и размер заработных плат в Якутии был выше, чем в целом по ДФО и по РФ. В Рейтинге регионов по благосостоянию семей по итогам 2016 года, подготовленным агентством "РИА Рейтинг", Якутия входит в десятку лидеров.
В республике наблюдается позитивная динамика многих показателей, которые включены в перечень для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный указом президента РФ от 14 ноября 2017 года. Среди них объем ВРП, инвестиции в основной капитал, заработная плата и ряд других. Причем по таким показателям как объем ВРП на душу населения, объем инвестиций в основной капитал и некоторым другим Республика Саха (Якутия) входит в первую десятку среди всех субъектов РФ.
Сохранение наметившегося тренда будет способствовать дальнейшему развитию республики и повышению оценки деятельности органов власти региона.