Путин подписал закон об уточнении параметров бюджета Пенсионного фонда

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменении основных параметров бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2017 год, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает снижение прогнозируемого общего объема доходов бюджета фонда в текущем году на 853 миллиона рублей, до 8 триллионов 362,645 миллиарда рублей. Одновременно общий объем расходов увеличивается на 389 миллионов рублей — до 8 триллионов 584,319 миллиарда рублей.

При этом доходы и расходы в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, увеличиваются на 389 миллионов рублей, а объем дефицита бюджета ПФР в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, увеличивается, соответственно, примерно на 1,2 миллиарда рублей.

Доходы и расходы бюджета фонда на материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса РФ уменьшаются на 317,7 миллиона рублей в связи с корректировкой с 1 апреля 2017 года размера индексации социальных пенсий (до 1,5% с 2,6%) в результате уточнения прожиточного минимума пенсионера в РФ за 2016 год.

Объем средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ПФР в форме межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование в 2017 году, сокращается на 30 миллиардов рублей. Кабмин связывает это с увеличением объема страховых взносов, планируемых к поступлению в текущем году на выплату страховых пенсий, вследствие увеличения фонда зарплаты на 2017 год на 507 миллиардов рублей, до 20,983 триллиона.

Объем бюджетных средств, передаваемых ПФР в форме межбюджетного трансферта на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет Фонда национального благосостояния, уменьшается на 1,2 миллиарда рублей. Правительство объясняет это тем, что фактическая потребность в данных средствах в 2017 году составила 5,5 миллиарда вместо запланированных при формировании бюджета фонда 6,7 миллиарда рублей.