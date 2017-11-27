Работа важнее суда: Сечин обсуждает в Риме бурение в Черном море

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе рабочей командировки в Рим в понедельник обсуждает проект поискового бурения в Черном море с руководством итальянских компаний Eni и Saipem, говорится в сообщении российской компании.

В понедельник Сечин в четвертый раз не пришел в суд по повестке в качестве свидетеля по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Его адвокат пояснил, что Сечин находится в служебной командировке в Италии. На предыдущем заседании представитель уведомил суд, что до конца года у Сечина "сложный график" командировок.

"Рабочая группа "Роснефти", отвечающая за реализацию проекта поискового бурения на лицензионном участке "Западно-Черноморская площадь" в акватории Черного моря, во главе с руководителем компании Игорем Сечиным проводит ряд совещаний в Риме. С итальянской стороны в совещаниях принимают участие заместители главного исполнительного директора Eni Роберто Касула и Луко Бертелли и главный исполнительный директор Saipem Стефано Као", — говорится в сообщении.

Стороны обсудили соблюдение графика работ, вопросы промышленной и экологической безопасности. Бурение скважины будет вести полупогружная буровая установка Scarabeo-9, которая встанет на точку бурения в первой половине декабря, после чего начнется активная подготовка к проведению буровых работ. Расчетная глубина скважины составит 6,125 тысячи метров, глубина воды в районе бурения — 2,125 тысячи метров.

В мае 2017 года "Роснефть" и Eni подписали соглашение o расширении сотрудничества, оно закрепило ранее оформленные договоренности компаний по бурению скважин в рамках совместных проектов в акваториях Черного и Баренцева морей.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере 2 миллионов долларов за выдачу министерством заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сечин является ключевым свидетелем обвинения в этом громком процессе. Именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с деньгами, которые следствие считает взяткой. По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.