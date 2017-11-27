ФАС отложила рассмотрение дела против "Мегафона" о ценах в роуминге

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перенесла рассмотрение дела против "Мегафона" о ценах в национальном роуминге, точная дата заседания будет объявлена позднее, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

Первые рассмотрения дел против "большой четверки" ("Вымпелкома", "Мегафона", МТС и Tele2) из-за необоснованно высоких цен в национальном роуминге прошли в конце сентября. Рассмотрение дел было перенесено на конец октября в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств. Впоследствии дело против "Мегафона" и "Вымпелкома" рассматривали 26 октября. В ноябре рассмотрение дел уже дважды откладывалось, в последний раз заседание было перенесено на 27 ноября.

"Рассмотрение дела в отношении "Мегафона" отложилось в связи с необходимостью получения дополнительной информации", — сказал представитель ФАС, уточнив, что точная дата заседания по делу будет назначена позднее.

ФАС в августе предписала операторам "четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы из-за необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену. В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.