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Экономика

Источник сообщил, что ЕП рассмотрит поправки по "Северному потоку-2"

15:4027.11.2017
(обновлено: 15:42 27.11.2017)
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© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtИнженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства двух ниток газопровода Северный поток-2. Архивное фотоИнженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства двух ниток газопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Комитет по промышленности, исследованиям и энергетике Европарламента (ЕП) во вторник проведет первый обмен мнениями относительно предложенных Еврокомиссией поправок к Газовой директиве Евросоюза, сообщил РИА Новости источник в ЕП.

Нанесение внутреннего покрытия на трубы, предназначенные для газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2
Еврокомиссия сочла бессмысленным "Северный поток – 2"
Еврокомиссия в начале ноября предложила внести изменения в законодательство Евросоюза в сфере газа, которые затрагивают создаваемый газопровод "Северный поток-2". Однако эти поправки не направлены на то, чтобы заблокировать строительство этой трубы. Предложенные поправки еще должны обсудить и согласовать министры стран ЕС в рамках Совета ЕС и пленарная сессия Европарламента, прежде чем они смогут вступить в силу. Прежде чем министры и пленарная сессия ЕП рассмотрят документ, его обсуждения проходит в профильных группах. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович выражал надежду, что поправки будут одобрены в 2018 году.

"Первый обмен мнениями состоится в комитете (Европарламента – ред.) 28 ноября", — сказал собеседник агентства. Во вторник также пройдет рассмотрение предложений Еврокомиссии по поводу директивы и в рабочей группе по энергетике Совета ЕС, сообщил РИА Новости другой источник в институтах ЕС.

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Северный поток-2" не должен попасть под санкции США, считает эксперт
Речь идет о поправках к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства Евросоюза применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа.

К примеру, планируемый "Северный поток-2" и действующий "Северный поток" по нынешнему законодательству ЕС под действие этих норм не попадают. Поправки к Газовой директиве, принятые Еврокомиссией, предполагают, что новые правила, в случае вступления в силу, коснутся не только будущих, но и существующих газопроводов, однако страны ЕС смогут делать для них исключения.

Еврокомиссия объясняет, что на практике изменения повлияют на работу только морских участков газопроводов. Речь идет, в частности, о трубах, идущих в Евросоюз из Норвегии, Алжира, Ливии, Туниса, Марокко и России. Поправки также могут оказать влияние на трубопроводы, соединяющие Великобританию со странами ЕС — но после Brexit.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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aleksandr.tarasov.tr
сдается мне что Германия следующая на выход из ЕС
16:00
27.11.2017
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lekha.kireev.1001
Посчитают , насколько выгодно и вынесут вердикт. Пока что выгоднее взять газ от конкурентов из Катара или США.Даже немного , но это сильно собъёт монополию Газпрома и соответственно цену.
15:46
27.11.2017
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aleksandr.tarasov.tr
lekha.kireev.1001, Северный поток 2 будет. министр Экономики германии уже ответил украине насчет того что транзита через украину не будет и она потеряет 5 миллиардов долларов. ее слова: " Почему Германия должна думать об экономики украины!"
16:02
27.11.2017
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