Эквадор пригласил Россию инвестировать в алюминиевый завод и порт

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министр внешней торговли Эквадора Пабло Кампана представил проекты алюминиевого завода, портовой и дорожной инфраструктуры и пригласил российские компании инвестировать в них.

Алюминий на реке Сантьяго

В ходе презентации инвестиционного потенциала страны министр рассказал о проекте завода по производству алюминия в Эквадоре. "На Ямайке и в Бразилии добывают алюминий, в Эквадоре есть все возможности, чтобы построить алюминиевый завод, наша стоимость энергии очень дешевая", — заявил он.

Кампана рассказал, что интегрированный проект включает завод и гидроэлектростанцию "Сантьяго". Планируется, что электроэнергия будет экспортироваться на латиноамериканский рынок после обеспечения производства первичного алюминия.

"Необходимость в электричестве будет возрастать не только в нашей стране, но и во всем регионе. У нас договоренности с Перу, мы туда экспортируем электричество, а три недели назад мы обсуждали с президентом Чили соединение наших энергосистем, чтобы экспортировать электроэнергию и в эту страну", — рассказал он.

По словам министра, объем суммарных инвестиций в проект составит 4,5 миллиарда долларов.

Порт, аэропорт и стройка

Одной из перспективных сфер министр назвал строительство. В стране планируются масштабные проекты возведения жилья для разных категорий населения, а также социальных квартир. Он оценил возможные объемы инвестиций в строительную сферу в 5 миллиардов долларов.

Также министр представил комплексный горнодобывающий проект Льюримагуа, объединяющий производства концентрата меди на медно-молибден-порфировом месторождении в провинции Имбабура, отметив, что компании из Эквадора уже провели ряд встреч с представителями медного производства в России.

Что касается транспортной инфраструктуры, министр пригласил Россию инвестировать в портовую инфраструктуру, аэропорты и дороги. "Морской портовый терминал Монтеверде Чоррильос будет транспортным хабом для складирования… Это важная тема с точки зрения углеводородов и газа. Вы знаете, что Колумбия и Перу, как и мы, добывают газ, поэтому у нас есть возможность организовать "морской узел", — рассказал он. Инвестиции в проект, как ожидается, составят от 240 до 398 миллионов долларов.

"Мы также представляем вашему вниманию аэропорты и дороги, которые построены или мы собираемся строить, которые нуждаются в инвестициях со стороны российских и евроазиатских предприятий. Здесь для вас очень большие возможности", — добавил он.

Налоговые преференции

Кампана отметил, что Эквадор является стабильной страной с политической точки зрения, что привлекательно для инвесторов, поскольку гарантирует им низкие риски.

В стране действуют особые экономические зоны, которые предусматривают пятилетний срок освобождения от налогов для иностранных компаний, а также льготы по налогам для ряда операций. "Кроме того, мы освобождаем от НДС (12% — ред.) на 20 лет, начиная с 2021 года. Импортированные продукты, которые используются в производственном процессе, также освобождаются от уплаты пошлин также на 20 лет", — заявил он.