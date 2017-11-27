Медведев отметил рост экспорта из России за последние девять месяцев

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Экспорт из РФ за три квартала 2017 года составил 255 миллиардов долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 25,6%, следует из слов премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Рост экспорта достигнут по многим видам продукции, частично, конечно, этому способствовало повышение мировых цен, но значительный, ведущий фактор – это увеличение физических объемов наших поставок за границу. За три квартала этого года российский экспорт составил, по предварительным данным таможенной статистики, 255 миллиардов долларов", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, рост превысил 52 миллиарда долларов. Таким образом, экспорт вырос на 25,6%.

"Это, в общем и целом неплохая динамика, что также радует, что среди экспортеров довольно значительную часть (составляют – ред.) малые и средние компании", — добавил премьер-министр.

По его словам, поддержка экспорта является важным направлением работы правительства. Премьер-министр напомнил, что было запущено несколько механизмов поддержки экспортеров.