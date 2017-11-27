Минсельхоз назвал "как никогда сильными" позиции России на рынке зерна

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Позиции России на мировом рынке зерна в 2017 году сильны, как никогда, и в условиях рекордного урожая зерновых необходимо уделять особое внимание их экспорту, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам совещания в министерстве у директора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолия Куценко.

"Анатолий Куценко отметил, что в условиях текущего года, когда аграриями страны собран рекордный урожай, необходимо особое внимание реализации зерна, в том числе на экспорт. В 2017 году на мировом рынке зерна позиции России как никогда сильны. В настоящее время стоит задача расширить географию поставок российского зерна", — говорится в сообщении.

Глава департамента отметил, что для реализации возможностей экспорта зерна необходима слаженная работа всех участников экспортных поставок, без задержек при оформлении документов. При этом, по мнению Куценко, территориальным управлениям Россельхознадзора необходимо наладить тесное взаимодействие с представителями железной дороги.

"В рамках проекта постановления правительства РФ о субсидировании железнодорожных перевозок зерна с целью сокращения оборота подвижного состава железнодорожного транспорта не только территориальным органам Россельхознадзора, а также элеваторам, с которых отгружается зерно, необходимо рекомендовать организовать работу в выходные и праздничные дни", — добавляет Минсельхоз.

"Правильная организация работы территориальных органов Россельхознадзора в выходные и праздничные дни по выдаче необходимых сопроводительных документов при отгрузке зерна является одним из основных вопросов эффективной логистики. Эффективная совместная работа всех участников экспортных поставок позволит в полной мере реализовать рекордный урожай этого года", — отметил Куценко, слова которого приводит Минсельхоз.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, с начала 2017-2018 сельскохозяйственного года (начался 1 июля 2017 года) по 22 ноября Россия увеличила экспорт пшеницы на 25,4% — до 15,623 миллиона тонн. Поставки зерна в целом выросли на 27,6%, до 20,182 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном году составит 45 миллионов тонн, включая 30 миллионов тонн пшеницы.