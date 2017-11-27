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Экономика

В поисках потолка: курс биткоина может вырасти вдвое

15:3527.11.2017
(обновлено: 15:36 27.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСувенирная монета биткойнСувенирная монета биткойн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Игорь Наумов. В воскресенье биткоин в очередной раз обновил исторический рекорд, достигнув отметки в 9,495 тысячи долларов. Потенциал роста явно не исчерпан: утром в понедельник, 27 ноября, самая популярная в мире криптовалюта стремилась подобраться к новому психологическому рубежу в 10 тысяч долларов.

Электронная валюта биткоин
© Fotolia / prima91
Биткоин превысил отметку в девять тысяч долларов

По данным РИА Новости, утром 27-го числа биткоин на бирже Bitfinex подрос на 3,05 процента и торговался в районе 9,6 тысячи долларов. По схожему сценарию проходили торги на бирже OKCoin: здесь на старте биткоин вырос на 3,61 процента — до 9,7 тысячи долларов. На бирже Poloniex с утра криптовалюта подорожала на 2,58 процента — до 9,5 тысячи долларов.

Аналитики, опрошенные агентством Блумберг, объяснили происходящее все большим вниманием, которое оказывают криптовалюте исполнительные директора крупнейших финансовых институтов Уолл-стрит и небольших венчурных компаний.

Казалось бы, очевидно, что гонка по вертикали не может продолжаться бесконечно долго. Первый звонок, потрепавший нервы инвесторам, уже прозвучал: за 12 и 13 ноября биткоин подешевел сразу на десять процентов.

Так рынок отреагировал на заявление представителей Bitcoin Classic о скором прекращении обслуживания проекта и призыв перейти на Bitcoin Cash. Сроки озвучены не были, однако предполагалось, что в течение полугода Bitcoin Cash избавится от слова "cash" и станет основным биткоином.

 

© AP Photo / Mark LennihanДля многих экспертов биткоин &mdash; спекулятивный пузырь
© AP Photo / Mark Lennihan
Для многих экспертов биткоин — спекулятивный пузырь

Трест, который лопнет

Получается, что дни классического биткоина уже сочтены. Однако инвесторов это обстоятельство, похоже, не смущает. Они продолжают играть на повышение. У экспертов, опрошенных РИА Новости, есть объяснение происходящему на рынке криптовалют.

Золотой биткоин. Архивное фото
© Fotolia / adrianbysiak
Стоимость биткоина превысила полмиллиона рублей

Резкий рост стоимости, который наблюдается в последнее время, может быть связан с ожиданиями запуска торгов фьючерсами на биткоин Чикагской товарной биржей (CME), предположила аналитик КБ "Альба-Альянс" Ольга Беленькая.

"Руководство биржи планировало сделать это в течение второй недели декабря. Как ожидается, это может способствовать превращению криптовалюты в один из инструментов финансового рынка, доступного как для спекулятивной торговли, так и для институциональных инвесторов", — отметила Беленькая.

Вместе с тем эксперт напомнила, что сейчас мало кто может оценить справедливую стоимость биткоина на основе фундаментальных факторов спроса и предложения. Инструмент крайне волатилен, риски формирования и последующего схлопывания рыночного пузыря высоки, констатировала Беленькая.

Затратный майнинг

"С моей точки зрения, биткоин — финансовый пузырь. За ним нет реальных ценностей", — говорит профессор Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Виген Минасян.

По его мнению, активному росту стоимости в значительной степени способствует ажиотаж, который создан вокруг криптовалюты. Именно это, уверен собеседник РИА Новости, сейчас привлекает к ее покупке.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Никифоров: биткоин не получит правового обоснования в законодательстве

Но одновременно существует и другая тенденция: значительное число владельцев биткоинов, которые были среди первых покупателей, теперь избавляются от них. В частности, это происходит в Китае, где государство усиливает контроль в этой сфере, приводит пример эксперт.

Позицию правительства России ранее озвучил замглавы Минфина Алексей Моисеев: разрешать торговлю криптовалютами еще не планируют. Только проведение ICO — первичное размещение.

"Пока не предполагается разрешать людям покупать и продавать биткоины в качестве инвестиций в их портфели. Мы должны в первую очередь защищать от покупки актива, который может оказаться высокоспекуляционным", — пояснил  чиновник.

Минасян не исключает, что в ближайшее время биткоин продолжит дорожать. В то же время существуют объективные ограничения для такого роста, напомнил он. "Скорость добычи этой криптовалюты снижается. Сейчас добыча новых биткоинов требует все больших затрат энергии, а также средств на приобретение майнерами оборудования", — подчеркнул Минасян.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Москве мужчина лишился 15 миллионов рублей, пытаясь продать биткоины

Подтверждением этих слов служат последние новости китайской компании Halong Mining о создании самого мощного на сегодняшний день майнера DragonMint 16T — специализированного оборудования, которое необходимо для зарабатывания биткоинов.

Работа над ним велась с декабря 2016 года, затраты составили примерно 30 миллионов долларов. Bitcoin.com сообщает, что цена Dragonmint 16T составляет 1595 долларов за штуку, а заказать можно партию минимум из пяти майнеров.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМобильное приложение для работы с биткоинами
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мобильное приложение для работы с биткоинами

Успеть в последний вагон

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен, что в ближайшее время рост биткоина продолжится и будут достигнуты новые максимумы. "В основе нового взлета цен — ажиотажный спрос, желание покупателей запрыгнуть в уходящий поезд, иначе будет поздно. Бесспорно, за этим последует сильное падение цен, но невозможно предсказать, когда оно произойдет", — полагает эксперт.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Минфине России ожидают масштабной коррекции курса биткоина

В практическом плане это означает следующее: инвестировать в биткоин на долгий срок надо с большой осторожностью. А вот торговать им краткосрочно (или, проще говоря, спекулировать) — весьма доходное занятие, учитывая, что изменение его цен в течение дня может превышать 10 процентов, продолжил Иосуб.

Аналитик не исключает, что рынок отыгрывает новость о запуске фьючерса на биткоин, который планирует организовать CME Group, а также повышенное внимание к теме со стороны руководителей крупнейших инвестбанков и фондов.

С психологической точки зрения инвесторам легко покупать биткоин по восемь-девять тысяч долларов, ожидая, что в ближайшие месяцы он достигнет 10 тысяч, поделился своим видением ситуации старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биткоин в шаге от обвала: чем обернется передел рынка криптовалют

По его мнению, в 2018 году курс биткоина может подняться выше 20 тысяч долларов, однако коррекции вниз также будут происходить. Определяющее значение имеет позиция мировых регуляторов — центральных банков: если они будут проводить жесткую линию к криптовалютам, мы не удивимся и падению курса биткоина до тысячи долларов, отметил аналитик.

"Если регуляторы будут лояльны, то к покупкам криптовалют присоединятся крупные инвестфонды. Если они вложат пять-десять процентов своих активов в биткоин, то в этом случае курс криптовалюты на уровне 50 и даже 100 тысяч долларов выглядит вполне достижимым", — не исключил Ткачук.

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vital19851972
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