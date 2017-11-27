Суд взыскал с "Трансаэро" около 172 миллионов рублей в пользу "Аэрофлота"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску компании "Аэрофлот — Российские авиалинии" взыскал с признанной банкротом авиакомпании "Трансаэро" около 172 миллионов рублей, следует из опубликованного решения суда.

Истец потребовал от ответчика рассчитаться по агентскому договору от 4 сентября 2015 года, по условиям которого крупнейший российский авиаперевозчик принял на себя обязательство по возврату пассажирам неиспользованных билетов на рейсы компании "Трансаэро", которая в то время начала испытывать серьезные финансовые трудности.

Для исполнения своих обязательств "Аэрофлот" заключил субагентский договор со Сбербанком, непосредственно осуществлявшим работу по сбору заявлений от владельцев авиабилетов и перечислению им сумм возврата денежных средств за неиспользованные воздушные перевозки "Трансаэро".

Иск к "Трансаэро" о взыскании денежных средств в счет оплаты услуг по агентскому договору "Аэрофлот" предъявил в мае этого года. Суд первой инстанции 16 ноября его полностью удовлетворил, взыскав с ответчика более 164 миллионов рублей основного долга, а также неустойку.

Второй по пассажирообороту в РФ авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября 2015 года.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области спустя почти два года, 13 сентября признал авиакомпанию банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства сроком на полгода. По оценке арбитража, обязательства авиакомпании "Трансаэро" почти в 144 раза превышали оценку ее реальных активов.