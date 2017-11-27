Суд взыскал с "Трансаэро" около 172 миллионов рублей в пользу "Аэрофлота"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску компании "Аэрофлот — Российские авиалинии" взыскал с признанной банкротом авиакомпании "Трансаэро" около 172 миллионов рублей, следует из опубликованного решения суда.
Для исполнения своих обязательств "Аэрофлот" заключил субагентский договор со Сбербанком, непосредственно осуществлявшим работу по сбору заявлений от владельцев авиабилетов и перечислению им сумм возврата денежных средств за неиспользованные воздушные перевозки "Трансаэро".
Иск к "Трансаэро" о взыскании денежных средств в счет оплаты услуг по агентскому договору "Аэрофлот" предъявил в мае этого года. Суд первой инстанции 16 ноября его полностью удовлетворил, взыскав с ответчика более 164 миллионов рублей основного долга, а также неустойку.
Второй по пассажирообороту в РФ авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября 2015 года.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области спустя почти два года, 13 сентября признал авиакомпанию банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства сроком на полгода. По оценке арбитража, обязательства авиакомпании "Трансаэро" почти в 144 раза превышали оценку ее реальных активов.