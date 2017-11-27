Шувалов рассказал, почему считает Орешкина компетентным экономистом

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Первый вице-премьер Игорь Шувалов похвалил выпускника Высшей школы экономика Максима Орешкина, который год назад возглавил министерство экономического развития РФ и рассказал, над чем они с ним сейчас вместе работают.
Шувалов назвал Орешкина компетентным экономистом.
"К его мнению прислушиваются и в Центральном банке, и в Минфине, и сейчас он ведет очень большую и серьезную работу, поскольку надо готовиться к следующему политическому циклу и увидеть то состояние нашей экономики, которое мы хотим вместе с вами создать, добиться к 2025-2030 году. Мы с Максимом сейчас сильно над этим работаем", — отметил первый вице-премьер.