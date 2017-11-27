В "Швабе" называют ДФО одним из важнейших направлений рынка сбыта прицелов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ведущее предприятие-производитель прицельной техники в составе холдинга "Швабе" — Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) — планирует поставить в Якутию на 60% больше дневных охотничьих прицелов в 2018 году по сравнению с показателями текущего года, сообщает пресс-служба холдинга.

"Надежность, высокие технико-эксплуатационные характеристики, а также соотношение цены и качества делает нашу продукцию востребованной у охотников-промысловиков во многих регионах России. Дальневосточный федеральный округ — одно из важных направлений в карте сбыта НПЗ, где зафиксирован рост спроса на определенную группу прицелов". — сказал генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

В пресс-службе напомнили, что НПЗ является одним из лидеров в области производства и продаж прицельной техники. Приборы востребованы практически во всех регионах России и в 26 странах мира.