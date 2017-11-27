Власти Подмосковья проведут реконструкцию трех дорог региона в рамках ГЧП

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Проекты по реконструкции участков дорог с устройством платных путепроводов в Раменском и Можайском районах и проект строительства дороги, соединяющей трассы А-104 Москва — Дмитров — Дубна и М-8 "Холмогоры" выставили на конкурс на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Он добавил, что эти проекты отработаны, и сейчас они выставлены на конкурс.
По данным пресс-службы, министерство инвестиций и инноваций Московской области проводит конкурс по реализации трех проектов государственно-частного партнерства (ГЧП): проект на строительство автомобильной дороги и два по реконструкции. На конкурс представлен проект реконструкции участка автомобильной дороги А-102 — подъезд к Сафоновскому переезду со строительством путепровода через железнодорожные пути и прилегающей рабочей зоной пункта взимания платы в сельском поселении Сафоново Раменского района Московской области в районе железнодорожного переезда на 50 километре (перегон 47 километр — Совхоз Казанского направления МЖД) стоимостью более 1,1 миллиарда рублей.
В материале отмечается, что проект по строительству автодороги Виноградово — Болтино — Тарасовка включает в себя, кроме прочего, мосты, путепроводы, транспортные развязки, технические средства организации движения, пункты взимания платы и другие дорожные объекты. Срок действия соглашения 15 лет. Длина четырехполосной дороги составит 16,1 километра. Дорога включает подъезды по две полосы общей протяженностью 3,2 километра и съезды общей протяженностью 8,3 километра. Она пройдет на удалении 4-8 километров от МКАД, выполняя роль дублера и сохраняя местные дороги как альтернативные.