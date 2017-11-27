Власти Подмосковья проведут реконструкцию трех дорог региона в рамках ГЧП

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Проекты по реконструкции участков дорог с устройством платных путепроводов в Раменском и Можайском районах и проект строительства дороги, соединяющей трассы А-104 Москва — Дмитров — Дубна и М-8 "Холмогоры" выставили на конкурс на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"К нам обратились два инвестора с частными инициативами. Первый инвестор предложил проекты по реконструкции двух участков автомобильной дороги: А-102 — подъезд к Сафоновскому переезду и А-100 Москва — Можайск. В обоих проектах предполагается строительство путепроводов через железнодорожные пути и прилегающих рабочих зон пунктов взимания платы. Инвестиции составляют порядка 2,5 миллиардов рублей. Второй инвестор решил построить автомобильную дорогу Виноградово — Болтино — Тарасовка стоимостью более 30 миллиардов рублей", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области — министра инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Он добавил, что эти проекты отработаны, и сейчас они выставлены на конкурс.

По данным пресс-службы, министерство инвестиций и инноваций Московской области проводит конкурс по реализации трех проектов государственно-частного партнерства (ГЧП): проект на строительство автомобильной дороги и два по реконструкции. На конкурс представлен проект реконструкции участка автомобильной дороги А-102 — подъезд к Сафоновскому переезду со строительством путепровода через железнодорожные пути и прилегающей рабочей зоной пункта взимания платы в сельском поселении Сафоново Раменского района Московской области в районе железнодорожного переезда на 50 километре (перегон 47 километр — Совхоз Казанского направления МЖД) стоимостью более 1,1 миллиарда рублей.

Также проводится конкурс по проекту реконструкции участка автомобильной дороги А-100 Москва — Можайск со строительством путепровода через железнодорожные пути и прилегающей рабочей зоной пункта взимания платы в Можайском районе Московской области в районе железнодорожного переезда 105 километр (перегон 109 километр — Кукаринская Смоленского направления МЖД) стоимостью более 1,3 миллиарда рублей. Срок действия соглашения по обоим проектам реконструкции составляет 22,5 года.

В материале отмечается, что проект по строительству автодороги Виноградово — Болтино — Тарасовка включает в себя, кроме прочего, мосты, путепроводы, транспортные развязки, технические средства организации движения, пункты взимания платы и другие дорожные объекты. Срок действия соглашения 15 лет. Длина четырехполосной дороги составит 16,1 километра. Дорога включает подъезды по две полосы общей протяженностью 3,2 километра и съезды общей протяженностью 8,3 километра. Она пройдет на удалении 4-8 километров от МКАД, выполняя роль дублера и сохраняя местные дороги как альтернативные.