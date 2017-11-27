Аксенов назначил врио главы госкомитета по ценам и тарифам Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Временно исполняющим обязанности председателя государственного комитета по ценам и тарифам Крыма назначен Юрий Новосад.

Предыдущий глава комитета Нина Зотович была освобождена от занимаемой должности на основании представления вице-премьера Владимира Серова и личного заявления.

"Возложить временно исполнение обязанностей председателя государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым на первого заместителя председателя… Новосада Юрия Алексеевича", — говорится в указе главы Крыма, опубликованном на официальном сайте крымского правительства.

Госкомитет по ценам и тарифам Крыма занимается государственным регулированием, а также контролем цен и тарифов на товары и услуги организаций, ведущих регулируемую деятельность в Крыму.

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