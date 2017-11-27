Московское метро может расторгнуть договор с главным оператором рекламы

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Московский метрополитен может в одностороннем порядке расторгнуть договор с оператором рекламы ООО "Трейд компани", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.

"Компания задерживает срок предоставления банковской гарантии, который истекает 1 декабря 2017 года", — уточнили в пресс-службе метрополитена.

Как пояснили агентству, по условиям договора, ООО "Трейд Компани", получившее в 2016 году право размещения и распространения рекламы в московском метро, должно было предоставить ежегодную безотзывную банковскую гарантию не позднее 8 сентября 2017 года. Однако этого не произошло.

"По условиям договора с 10 декабря метрополитен имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Предоставление финансовой гарантии – важнейшее условие контракта, которое строго контролируется московским метро", — подчеркнул собеседник агентства.

Там напомнили, что договор на право размещения и распространения рекламы в метро заключен 26 сентября 2016 года по результатам открытого аукциона. В конце декабря 2016 года новый оператор начал размещать рекламу на экранах в вагонах и вдоль эскалаторов, а также на широкоформатных экранах. Контракт с предыдущим рекламным подрядчиком – "Авто Селл" – был расторгнут в 2015 году по причине просрочки платежей.