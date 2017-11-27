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Экономика

Ленинградская область признана лидером экспорта среди субъектов России

11:1027.11.2017
(обновлено: 11:11 27.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЛенинградская область. Архивное фотоЛенинградская область. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Ленинградская область заняла первое место в номинации "Лидер экспорта среди субъектов РФ" на конкурсе "Экспортер года". Награда была вручена в рамках всероссийского форума "Сделано в России", который проходил в Москве. По мнению экспертов, этот престижный статус обусловлен выгодным географическим положением и активным развитием работы с грузами.

Транзитный потенциал

"Ленинградская область, благодаря географическому положению и развитой логистике, обладает неисчерпаемым экспортным потенциалом. Сегодня мы сильны за счёт наших крупных экспортёров нефтехимии, промышленных товаров. Но к ним в последние годы активно присоединяются предприятия пищевой индустрии и сельского хозяйства", – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ленинградская область как приграничная территория обладает значительным потенциалом для развития внешнеэкономических отношений, являясь транзитным регионом для российского экспорта. Через порты области Усть-Луга, Приморск, Выборг, Высоцк и сухопутные погранпереходы проходит более четверти общероссийского объема внешнеторговых грузов.

Ключевыми экспортерами товаров, произведенных в Ленинградской области, выступают "ПО "КИНЕФ"", "Новатэк Усть-Луга", "Нокиан Тайерс", "ПГ Фосфорит", "Интернешнл Пейпер", "Филип Моррис Ижора", "Метахим" и другие.

По данным за январь-сентябрь 2017 года, объем экспортируемой из региона продукции в денежном выражении составил 4,1 миллиарда долларов. Доля экспорта во внешнеторговом обороте Ленинградской области превысила 62%. Основу экспорта составляют нефтепродукты, минеральные удобрения, изделия из резины и пластика, бумага и картон.

Для поддержки областных экспортеров разработан региональный бренд "Сделано в Ленинградской области". Право использования логотипа уже получили порядка 50 компаний, ведущих производственную деятельность в Ленинградской области.

В 2017 году начал работать региональный экспортный центр, в задачи которого входит в том числе поддержка малого и среднего бизнеса при выходе на внешние рынки сбыта.

Важнейшая роль региона

Министр транспорта Максим Соколов заявил РИА Новости, что Ленинградская область играет важнейшую роль в развитии транспортной системы страны и ключевую – в Северо-западном федеральном округе, что не может не отражаться на ее экспортном потенциале.

"Ленинградская область — ключевое звено в развитии транспортной структуры Северо-Запада. Именно здесь проходят основные коридоры выходами к портам Балтийского моря. Мы видим, что это развитие идет в скоординированном темпе и достаточно динамично. Нам за последние 15 лет удалось практически за счет развития портов в Ленинградской области, в Высоцке, Приморске, вернуть себе ту грузовую базу, которая направлялась в сторону портов Балтики. Ленинградская область заняла свое прочное место на карте транзитных перевозок. Я говорю это абсолютно серьезно, без каких-либо преувеличений", — сказал министр.

Многие эксперты, в частности, директор фонда "ЦСР "Северо-Запад" Марина Липецкая, обращают внимание на активное развитие сферы обработки грузов, исходя из выгодного географического положения региона. Это, по мнению Липецкой, серьезно отражается на росте инвестиций, вложенных в регион.

Так, за девять месяцев 2017 года в экономику Ленинградской области вложено более 185 миллиардов рублей. Этот показатель на 26,4% превышает аналогичные данные за девять месяцев 2016 года.

Среди крупнейших инвесторов, вкладывающих средства в модернизацию и развитие предприятий на территории региона, такие гиганты как ООО "КИНЕФ", АО "Еврохим-СЗ", ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Транснефть-Балтика", ООО "ПГ Фосфорит" и другие.

Приток денежных средств в экономику Ленинградской области дает активное инфраструктурное строительство, развитие сети автомобильных дорог, возведение новых объектов энергетики.

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