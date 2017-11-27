Группа "Илим" привлекла синдицированный кредит в размере $500 миллионов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Группа "Илим", крупнейшая компания российской целлюлозно-бумажной промышленности, привлекла синдицированный кредит на сумму 500 миллионов долларов, сообщила пресс-служба группы.

"Группа "Илим" … объявила о получении четырехлетнего необеспеченного синдицированного кредита на сумму 500 миллионов долларов. Это крупнейшая сделка на корпоративном долговом рынке в отрасли в Восточной Европе, России и странах СНГ по версии исследовательской компании Dealogic", — говорится в сообщении.

Организаторами кредита выступили Raiffeisen Bank International и Intesa Sanpaolo Group. К европейским банкам в качестве участника синдиката также присоединился французский банк Credit Agricole. Со стороны Азии кредиторами выступили четыре крупнейших китайских банка: Bank ICBC, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и корейский банк KDB Bank.

Отмечается, что кредитные средства будут направлены на финансирование проектов, нацеленных как на европейские, так и азиатские рынки. Согласно условиям сделки, Группа "Илим" может увеличить размер кредитной линии до 750 миллионов долларов.

"Этот год для компании юбилейный, и мы ожидаем сильных операционных и финансовых результатов. В этом году мы отметили 25-летие "Илима" и 10 лет партнерства в рамках совместного предприятия с компанией International Paper", — отметила гендиректор группы "Илим" Ксения Соснина, слова которой приводятся в сообщении.

С момента создания совместного предприятия с IP в 2007 году в реализацию инвестпроектов было вложено 3,2 миллиарда долларов. International Paper является стратегическим партнером группы "Илим" и владельцем 50% ее акций. Предприятия, расположенные в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях, являются ключевыми в российском лесопромышленном комплексе: на них выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% всей российской бумаги. Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании составляет более 3 миллионов тонн.