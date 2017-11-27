S&P сохранило рейтинги Каталонии

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Каталонии на уровне "B+" и краткосрочный на уровне "B" в списке на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства.
"У нас нет понимания политической позиции следующего каталонского регионального кабмина и того, каким образом у него будут выстраиваться отношения с центральным правительством Испании", — объясняет S&P свое решение.
Сохранение рейтингов на пересмотре означает, что агентство не исключает продолжения и развития политической нестабильности в регионе после предстоящих выборов. Это, в свою очередь, повлияет на координацию между двумя правительствами сильнее, чем ожидало агентство.
По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.