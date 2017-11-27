S&P сохранило рейтинги Каталонии

Глава каталонского парламента Карме Форкадель (в центре) на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. Архивное фото

Глава каталонского парламента Карме Форкадель (в центре) на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. Архивное фото

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Каталонии на уровне "B+" и краткосрочный на уровне "B" в списке на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства.

Агентство планирует принять новое решение по рейтингам региона через три месяца, при этом оставляя за собой право продлить этот период рассмотрения рейтингов.

"У нас нет понимания политической позиции следующего каталонского регионального кабмина и того, каким образом у него будут выстраиваться отношения с центральным правительством Испании", — объясняет S&P свое решение.

Сохранение рейтингов на пересмотре означает, что агентство не исключает продолжения и развития политической нестабильности в регионе после предстоящих выборов. Это, в свою очередь, повлияет на координацию между двумя правительствами сильнее, чем ожидало агентство.

S&P может понизить рейтинги Каталонии на один или два уровня, если будет наблюдаться эскалация политического конфликта, который поставит под вопрос полное и своевременное рефинансирование правительством Испании краткосрочного долга Каталонии. Рейтинги будут подтверждены, если будут наблюдаться признаки ослабления политической напряженности.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.