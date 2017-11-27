Новак ответил на вопрос о продаже "Лукойла" и "Татнефти"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Правительство не направляло в Минэнерго РФ предложения или поручения, связанные с возможной покупкой "Роснефтью" "Лукойла" и "Татнефти", заявил в эфире телеканала РБК министр энергетики РФ Александр Новак.

"Нет, таких предложений нет. И поручений правительства тоже нет", — ответил Новак на вопрос ведущего о поступлении поручений, связанных с информацией о том, что после покупки "Башнефти", "Роснефть" может купить "Лукойл" и "Татнефть".

"У нас в нефтяной отрасли работает более двухсот компаний. Конечно, есть крупные компании, есть более мелкие. У нас достаточно большая конкуренция сейчас в отрасли, поэтому никаких предпосылок по сокращению количества компаний нет. У нас в принципе в рыночной ситуации любая компания имеет право работать, участвовать в конкурсах на получение лицензий, развивать свой бизнес", — прокомментировал Новак.

"Роснефть" в 2016 году в рамках приватизации купила 60,16% обыкновенных акций (50,0755% уставного капитала) "Башнефти" за 329,7 миллиарда рублей, а в марте по итогам оферты выкупила у миноритариев акции еще почти на 50 миллиардов рублей. В итоге "Роснефти" принадлежит 69,3% голосующих акций "Башнефти". Другой крупный акционер — Башкирия, которая владеет блокирующим пакетом акций.