Новак: почти все страны ОПЕК+ одобряют продление сделки о сокращении добычи

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Практически все страны ОПЕК+ выступают за продление сделки о сокращении добычи нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Что касается соглашения, позитивно сейчас достигаем тех целей, которые ставились в рамках подписания этого соглашения. Мы видим, что с рынка ушло примерно 50% излишков запасов нефти, мы видим, что цена (на нефть — ред.) сбалансировалась и вышла на достаточно приемлемый уровень в районе 60 и выше долларов за баррель марки Brent…. Тем не менее, мы не достигли еще до конца цели по балансировке рынка и сегодня практически все (страны — ред.) за то, что необходимо еще продлить дополнительно сделку для того, чтобы достичь окончательных целей", — сказал Новак в интервью телеканалу РБК

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня прошлого года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В Вене 30 ноября состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения, входящих и не входящих в ОПЕК. На ней планируется обсудить дальнейшее продление сделки. В преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировке его условий, в который входят представители только шести стран соглашения — Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.