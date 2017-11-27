В Европе осознают бессмысленность санкционной политики, считает Железняк

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Европе все больше осознают бессмысленность и бесперспективность санкционной политики, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"В Европе все больше понимают собственную неполноценность без России для решения большинства серьезных проблем и вызовов, осознают бессмысленность и бесперспективность санкционной политики и неадекватность антироссийской истерии", — сказал он, комментируя сообщения СМИ о рассмотрении в Совете Европы вопроса о снятии с России санкций, которые ввели из-за ситуации на Украине в 2014 году.

По словам депутата, рост понимания в Европе безальтернативности диалога с Россией подтвердили и итоги консультаций представителей Европарламента с делегацией российских парламентариев, которые состоялись в эти выходные в Белграде.

"Также мы убедились, что для разумных европейцев все очевиднее становится отсутствие связи между введенными против России санкциями и кризисом на Украине. Кроме того, антироссийский санкционный режим очень ощутимо бьет по национальным экономикам стран Европы и вызывает большое недовольство у граждан европейских стран. Эти тенденции очень наглядно продемонстрировали последние парламентские выборы в странах Европы, где избиратели оказали поддержку патриотически настроенным партиям", — отметил он.