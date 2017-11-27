Тему льгот для обводненных месторождений еще будут обсуждать, заявил Новак

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. К теме льгот для обводненных месторождений можно вернуться, она еще будет обсуждаться в правительстве РФ, сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу РБК.

"Наша позиция заключается в том, что в целом, конечно, проблема обводненности существует фактически у всех старых месторождений, которые есть на балансе большинства компаний. Мы в свое время готовили проект закона, по которому определяли критерии обводненности, географического положения. В рамках этого проекта закона попадало пять месторождений. Я считаю, к этому можно вернуться, потому что, конечно, условия добычи, обводненности, они не привязаны к конкретно какой-то компании или какому-то месторождению", — ответил Новак на вопрос о возможных льготах для обводненных месторождений.

"Мы в данном случае тоже могли бы создать систему стимулирования по аналогии с законом по налогу на добавленный доход, который касается всех компаний. Здесь тоже, я думаю, мы будем этот вопрос еще обсуждать в правительстве", — сообщил Новак.

Госдума в середине ноября приняла закон, предоставляющий предоставляющий "Роснефти" налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых для Самотлорского месторождения "Роснефти", ежегодное снижение НДПИ для этого месторождения составит 35 миллиардов рублей в течение 10 лет с 1 января 2018 года.

В октябре, когда стало известно о предоставлении налогового вычета для Самотлора, газета РБК написала, что главы "Лукойла", "Сургутнефтегаза" и "Газпром нефти" обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с письмом о предоставлении налоговых льгот для месторождений с высокой обводненностью.

Самотлор — одно из старейших эксплуатируемых месторождений в России; расположено в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, было открыто и введено в эксплуатацию в 1960-х годах. С начала разработки месторождения добыча составила около 2,7 миллиарда тонн нефти. Пик добычи пришелся на 1980-е годы, затем она постепенно снижалась. Обводненность месторождения составляет 96%.