Правительство не обсуждает разделение бизнеса "Газпрома", заявил Новак

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Правительство РФ в настоящее время не обсуждает разделение "Газпрома" по видам деятельности — на добычу и транспортировку, и придерживается позиции, что "Газпром" должен оставаться экспортером трубопроводного газа, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"В настоящее время в правительстве Российской Федерации не обсуждаются вопросы разделения бизнеса, видов деятельности "Газпрома". Что касается экспорта газа, здесь позиция также в настоящее время заключается в том, что экспортером трубопроводного газа должен быть "Газпром". При этом мы имеем возможность постепенной либерализации, и такие решения уже приняты, экспорта сжиженного природного газа", — сказал Новак в интервью телеканалу РБК