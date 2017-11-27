МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил Банку России проект создания национального риск-офиса — центра по управлению социальными и экономическими рисками РФ, в котором бы обрабатывалась статистика различных ведомств, пишет газета "Коммерсант".

Впервые о необходимости создать центр по управлению социальными и экономическими рисками РФ страховщики заявили летом этого года. Тогда было объявлено о создании на базе ВСС карты рисков и депозитария страховых данных, куда стекалась бы информация от ведомств.

Общий объем незастрахованных рисков в РФ оценен в 1,3 квадриллиона рублей, из них 850 триллионов рублей приходятся на риски, относящиеся к физлицам. В ВСС отмечают, что у экономики РФ нет систематизированного риск-профиля, поэтому страховщики не в состоянии провести полноценные актуарные расчеты. Национальные риски умеренно покрыты только в части медицинского обеспечения мигрантов и защиты урожая. Как отмечается в документе, риски аварий на транспорте, безработицы и низкого уровня жизни в пенсионный период отличаются крайне низким уровнем покрытия страхованием.

Препятствиями для развития страхования названы неготовность населения и бизнеса страховаться и то, что "страховые тарифы на большинство выделенных видов страхования находятся на запретительно высоком уровне", сообщает газета. В ВСС считают, что государству страховой риск-офис необходим для эффективного использования бюджетных средств на предупредительные мероприятия. Выгоды страховой отрасли — появление новых продуктов в связи с цифровой трансформацией экономики. Бизнесу и гражданам в ВСС обещают повышение доступности и качества услуг страховщиков.

ВСС оценил проект в 1 миллиард рублей. Из них на создание депозитария страховых данных потребуется 250 миллионов рублей, на разработку "нейросетевых моделей анализа и прогнозирования рискового профиля объектов и субъектов страхования" — 200 миллионов рублей, на построение интеграции с министерствами и ведомствами — 150 миллионов рублей. По словам президента ВСС Игоря Юргенса, "органически, по мере роста технологических возможностей ВСС сам построит такой проект в течение трех-пяти лет". При софинансировании государства проект может быть запущен быстрее.

В ЦБ РФ газете заявили, что поддерживают идею страховщиков, но добавили, что она требует глубокой проработки с учетом международного опыта. Оценивать конкретные суммы незастрахованных рисков пока преждевременно, необходима серьезная аналитическая работа. Вопрос финансирования проекта не обсуждался с Банком России, заявили в регуляторе.