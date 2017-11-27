Нефть торгуется разнонаправленно накануне встречи ОПЕК+

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Нефть в понедельник утром торгуется без единой динамики, инвесторы ожидают встречи министров нефти и энергетики стран-участниц соглашения о сокращении нефтедобычи (ОПЕК+) в конце месяца; при этом нефть марки WTI дешевеет в рамках коррекции после удорожания в прошлую пятницу, свидетельствуют данные торгов.
Трейдеры продолжают ожидать заседание министров нефти и энергетики всех 24 государств ОПЕК+, которое пройдет 30 ноября в Вене. Накануне этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения договоренностей ОПЕК+ и корректировке его условий.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня прошлого года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.
Нефть марки WTI коррекционно дешевеет после сильного удорожания в ходе торгов прошлой пятницы, 24 ноября; при этом стоимость этой марки остается на уровне максимума последних двух лет. Рост показателя был вызван новостями о закрытии компанией TransCanada части трубопровода Keystone, два участка которого были закрыты в середине ноября после утечки 5 тысяч баррелей нефти на территории США.