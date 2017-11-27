Правительство установило критерии отнесения промобъектов к категориям риска

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее критерии отнесения производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к определенной категории риска, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"В целях применения риск-ориентированного подхода при региональном государственном экологическом надзоре установлены критерии отнесения производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, к определенной категории риска и периодичность проведения плановых проверок на таких предприятиях", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что постановление подготовлено Минприроды России в рамках приоритетного проекта "Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях".