Моргулов рассказал о переговорах по газопроводу через КНДР в Южную Корею

СЕУЛ, 27 ноя — РИА Новости. Переговоры о газопроводе через КНДР в Южную Корею находятся в продвинутой стадии, Москва надеется, что политические условия для реализации проекта будут созданы, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в Сеуле.

"Газовый проект находится в наиболее продвинутой стадии реализации, но политическая обстановка, которая складывается на полуострове не позволяет пока перейти к практической реализации. Мы очень надеемся, что в обозримом будущем созреют политические условия для того, чтобы этот абсолютно выгодный для всех трех сторон проект мог бы быть реализован", — сказал Моргулов.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявлял, что Сеул надеется на налаживание в перспективе железнодорожного сообщения и строительство газопровода из РФ через КНДР.