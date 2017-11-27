На Камчатке возобновили работы по реконструкции аэропорта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя – РИА Новости. Новый подрядчик приступил к работам по реконструкции аэропорта в поселке Оссора на севере Камчатки, сообщает краевой минтранс.

Реконструировать взлетно-посадочную полосу и построить новое здание аэровокзала генподрядчик ФГУП главное управление строительства дорог и аэродромов при "Спецстрое России" должен был до конца 2016 года, однако график работ был сорван.

"В настоящее время федеральным предприятием "Аэропорты Камчатки" заключен госконтракт с новым подрядчиком — ООО "Транссервис". Строители уже вышли на объект, работы идут в установленном графике. В наличии у подрядчика есть более 1,7 тысячи авиационных плит. На данном этапе бригады производят их монтаж на перроне и рулежной дорожке", — сказал министр транспорта Камчатского края Владимир Каюмов.

Он добавил, что в следующем году будут проведены работы по устройству плит на взлетно-посадочной полосе. По условиям контракта, срок окончания работ декабрь 2018 года.

Аэропорт Оссоры является одним из опорных аэропортов восточного побережья Камчатки, обеспечивает регулярное авиасообщение с Петропавловском-Камчатским, поселком Палана, селами Тиличики и Тигиль. Работы по реконструкции были начаты в 2015 году. Генподрядчик — "Спецстрой России" — не выполнил взятых обязательств, решением Росавиации контракт с ним был расторгнут.

Ранее проблемы по реконструкции объектов на Камчатке со структурными подразделениями Спецстроя уже возникали в аэропорту Елизово. Подрядчик более чем на 1,5 года задержал сроки сдачи в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы в главном аэропорту Камчатки.