Коллизия в антитабачном законе сделала возможными "скидки" на сигареты

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Юридическая коллизия в российском антитабачном законе позволяет трактовать продажу сигарет в рознице по цене ниже максимальной, как скидку, хотя законодательство это прямо запрещает. Ритейлеры такую практику скидками не считают, однако законодатели могут предложить поправки в антитабачный закон для его правильного толкования.

Федеральный закон 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" был принят в феврале 2013 года. Его разработчиком выступил Минздрав. Согласно статье 16 этого закона, для сокращения спроса на табак и табачные изделия в России нельзя рекламировать и стимулировать продажи табака, табачной продукции или потребления табака.

В частности, закон запрещает применение любых скидок на табачные изделия. Одновременно согласно статье 13 документа для сокращения спроса на табачную продукцию на нее устанавливаются минимальные розничные цены, которые составляют 75% от максимальных розничных цен на табачные изделия.

Порядок установления последних прописан в Налоговом кодексе: их указывают налогоплательщики (производители табачной продукции) самостоятельно на одну пачку сигарет по каждой марке отдельно. Соответственно, продажа табачной продукции по цене ниже минимальной и выше максимальной в стране запрещена.

Юридические трактовки

Однако судебная практика говорит о том, что отклонение фактической розничной цены на сигареты от максимального уровня может трактоваться как установление скидки для привлечения потребителя. Например, в картотеке арбитражных дел имеется информация о споре между ООО "Билла" (сеть супермаркетов Billa) и управлением Роспотребнадзора по Москве.

Согласно этой информации, в конце 2015 года управление Роспотребнадзора выявило "стимулирование продажи табачной продукции" в одном из столичных супермаркетов Billa. Ведомство установило, что в магазине несколько наименований табачных изделий продавались "по цене ниже максимальной розничной цены, указанной на пачках табачных изделий".

Роспотребнадзор привлек сеть к административной ответственности и выписал штраф. Billa с этим решением не согласилась и обратилась в арбитражный суд для отмены постановления службы. Суд, впрочем, заявление сети оставил без удовлетворения, так же поступили и суды следующих инстанций.

Дело дошло до Верховного суда, который отказал Billa в передаче кассационной жалобы для рассмотрения на судебной коллегии по экономическим спорам. В определении ВС России отмечается, что суды, в которые обращалась сеть, признали продажу ритейлером табачных изделий "по заниженной стоимости" стимулированием продажи или потребления табака и нарушением запрета скидок, который прописан в антитабачном законе.

"В рассматриваемом случае само по себе совершение действий, направленных на привлечение интереса потребителей к курению и (или покупке) табачной продукции, является стимулированием курения (продажи) табака, табачной продукции или табачных изделий и, следовательно, нарушением требований федерального закона 15-ФЗ", — говорится в определении.

Похожий случай произошел в Свердловской области осенью 2014 года. Тогда управление Роспотребнадзора обнаружило продажу в одном из магазинов города Ревды (точка принадлежала ООО "Амвик") табачной продукции ниже цены, указанной на упаковке. Компания была оштрафована, с решением не согласилась и подала заявление в суд. Однако ее требования удовлетворены не были: суды решили, что "Амвик" применяла скидки на табачные изделия.

Коллизия имеет место быть

Исследование компании Nielsen, с которым ознакомилось агентство РИА Новости, подтверждает, что в последние годы увеличивается разница между реальными розничными ценами на пачку сигарет и максимальными розничными ценами, указываемых на пачках. Если в 2014 году она в среднем по России составляла 5%, то в 2015 году — уже 6,6%, в 2016 году — 11,1%, а в январе-сентябре текущего года — 14,5%.

При этом в современных форматах торговли в российских городах реальная розничная цена в 2014 году была в среднем ниже максимальной на 6%, в 2015 году — на 7,7%, в 2016 году — на 12,4%, а по итогам девяти месяцев 2017 года — на 15,8%.

"Есть некая реальная юридическая коллизия. И этой лазейкой, конечно, пользуются и табачные производители, и розница, чтобы устраивать скидки, скидочные акции, локальные или более масштабные", — отмечает главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев.

Гендиректор Ассоциации производителей табачной продукции "Табакпром" Андрей Межонов признает, что в антитабачном законе существуют два противоречащих друг другу пункта.

"Один пункт позволяет маневрировать ценой. Есть максимальная розничная цена, а в 15-ФЗ говорится, что нельзя продавать сигареты дешевле, чем 75% от максимальной розничной цены. И появляется интервал в 25%, в пределах которого производитель и другой участник рынка могут двигать цену", — объясняет он.

"Другая статья закона говорит, что запрещена реклама и запрещено стимулирование. Вероятнее всего, что это снижение от максимальной розничной цены в этом интервале может рассматриваться как некое стимулирование. Поэтому надо четко прописать, является это стимулированием, или не является", — продолжает он.

В свою очередь PR-директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Роман Черниговцев указал, что ценообразование на табачную продукцию в розничных сетях-членах ассоциации происходит в соответствии с действующим законодательством.

"Оно наделяет ритейлеров правом отклоняться от максимальной розничной цены на сигареты на 25%. Это происходит за счет маржи ритейлеров и обычно никак не влияет на прибыльность производителя. Классифицировать сложившуюся практику как "скидка", применение которой в отношении табачной продукции запрещено, нет оснований, так как в деловых кругах под скидкой принято понимать обозначенную в маркетинговых целях разницу между регулярной ценой товара и временно сниженной", — подчеркивает он.

В Минздраве не ответили на запрос РИА Новости. В Минфине не стали комментировать вопрос скидок на табачную продукцию, в Минэкономразвития переадресовали вопрос в Минсельхоз, который на запрос агентства также не ответил.

Возможные причины

Главный редактор "Русского табака" отмечает, что на табачном рынке сегодня можно наблюдать ценовые войны, причем интенсивность борьбы в последние годы нарастает. "Нет никаких других инструментов борьбы за покупателя, единственное — только цена", — говорит Королев.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников также признает существование проблемы скидок за счет отклонения розничной цены от максимальной.

"Я не могу сказать об объемах, но то, что приходят многочисленные сигналы об этой ситуации — это да. Это связано с тем, что вымывается сегмент дешевого табака, и в этих условиях возникает достаточно большой поток фальсификата и контрабанды. Естественно, стремление продавцов сигарет, как оптовиков, так и конкретных, максимально сделать товар привлекательным по цене", — считает сенатор.

"Это конкуренция за потребителя", — добавляет он. Другая возможная причина, по его словам, это ставки акцизов. "Сейчас акцизы таковы, что, если раньше сигареты возили из Калининграда в Польшу, и это был мощный контрабандный бизнес, то сейчас их из Польши возят в Калининград и дальше в Россию. То есть у нас уже акцизы стали такими, что определенные сегменты табачной продукции на Западе дешевле, чем у нас. Как раз дешевый сегмент", — считает Калашников.

Закону нужны корректировки?

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов считает, что антитабачный закон должен ясно определять, является ли скидкой отклонение реальной розничной цены на пачку сигарет от максимальной.

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"Если мы пишем, что скидок быть не должно, чтобы стимулировать потребление табачной продукции, а в другой статье мы говорим, что все-таки она может быть не более 25% — для нормального человека, не юриста, который работает в министерстве, возникает вопрос: все-таки может быть скидка, или нет", — рассуждает депутат.

"Моя точка зрения: я считаю, что должно быть что-то одно", — продолжает Катасонов. По его словам, до конца года депутаты Госдумы могут подготовить и внести необходимый для устранения разночтений законопроект.

"Мы хотим уйти от разночтений и определить единую цену: та, которая написана на упаковке, и должна быть той ценой, по которой торгуют на полке. Максимальная розничная цены все равно будет иметь смысл — мы не разрешим продавать выше нее. Но при этом мы и не дадим права на скидки", — поясняет первый замглавы комитета.

Сенатор Калашников согласен с тем, что антитабачный закон следует корректировать. "Менять его, безусловно, надо, совершенных законов нет. В данном случае речь идет не об этих 25%, речь идет об изменении самой системы налогообложения", — указывает он.