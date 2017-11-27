РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Коллизия в антитабачном законе сделала возможными "скидки" на сигареты

03:3927.11.2017
(обновлено: 04:08 27.11.2017)
03111
© Fotolia / Heath DomanТабличка Курение запрещеноТабличка Курение запрещено
© Fotolia / Heath Doman

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Юридическая коллизия в российском антитабачном законе позволяет трактовать продажу сигарет в рознице по цене ниже максимальной, как скидку, хотя законодательство это прямо запрещает. Ритейлеры такую практику скидками не считают, однако законодатели могут предложить поправки в антитабачный закон для его правильного толкования.

Цветущий табак. Архивное фото
© РИА Новости / Шахвердиев
Перейти в фотобанк
Россияне не бросают курить, а переходят с сигарет на махорку, заявили в СФ

Федеральный закон 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" был принят в феврале 2013 года. Его разработчиком выступил Минздрав. Согласно статье 16 этого закона, для сокращения спроса на табак и табачные изделия в России нельзя рекламировать и стимулировать продажи табака, табачной продукции или потребления табака.

В частности, закон запрещает применение любых скидок на табачные изделия. Одновременно согласно статье 13 документа для сокращения спроса на табачную продукцию на нее устанавливаются минимальные розничные цены, которые составляют 75% от максимальных розничных цен на табачные изделия.

Порядок установления последних прописан в Налоговом кодексе: их указывают налогоплательщики (производители табачной продукции) самостоятельно на одну пачку сигарет по каждой марке отдельно. Соответственно, продажа табачной продукции по цене ниже минимальной и выше максимальной в стране запрещена.

Юридические трактовки

Мужчина сжимает пачку сигарет
© Depositphotos / belchonock
Иглы, деньги, заговор: россияне делятся необычными способами бросить курить
Однако судебная практика говорит о том, что отклонение фактической розничной цены на сигареты от максимального уровня может трактоваться как установление скидки для привлечения потребителя. Например, в картотеке арбитражных дел имеется информация о споре между ООО "Билла" (сеть супермаркетов Billa) и управлением Роспотребнадзора по Москве.

Согласно этой информации, в конце 2015 года управление Роспотребнадзора выявило "стимулирование продажи табачной продукции" в одном из столичных супермаркетов Billa. Ведомство установило, что в магазине несколько наименований табачных изделий продавались "по цене ниже максимальной розничной цены, указанной на пачках табачных изделий".

Роспотребнадзор привлек сеть к административной ответственности и выписал штраф. Billa с этим решением не согласилась и обратилась в арбитражный суд для отмены постановления службы. Суд, впрочем, заявление сети оставил без удовлетворения, так же поступили и суды следующих инстанций.

Продажа сигарет. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
В России обсуждают три варианта маркировки табачной продукции
Дело дошло до Верховного суда, который отказал Billa в передаче кассационной жалобы для рассмотрения на судебной коллегии по экономическим спорам. В определении ВС России отмечается, что суды, в которые обращалась сеть, признали продажу ритейлером табачных изделий "по заниженной стоимости" стимулированием продажи или потребления табака и нарушением запрета скидок, который прописан в антитабачном законе.

"В рассматриваемом случае само по себе совершение действий, направленных на привлечение интереса потребителей к курению и (или покупке) табачной продукции, является стимулированием курения (продажи) табака, табачной продукции или табачных изделий и, следовательно, нарушением требований федерального закона 15-ФЗ", — говорится в определении.

Похожий случай произошел в Свердловской области осенью 2014 года. Тогда управление Роспотребнадзора обнаружило продажу в одном из магазинов города Ревды (точка принадлежала ООО "Амвик") табачной продукции ниже цены, указанной на упаковке. Компания была оштрафована, с решением не согласилась и подала заявление в суд. Однако ее требования удовлетворены не были: суды решили, что "Амвик" применяла скидки на табачные изделия.

Коллизия имеет место быть

Продажа сигарет. Архивное фото
© Fotolia / DoraZett
Мантуров рассказал, как маркировка сигарет отразится на их стоимости
Исследование компании Nielsen, с которым ознакомилось агентство РИА Новости, подтверждает, что в последние годы увеличивается разница между реальными розничными ценами на пачку сигарет и максимальными розничными ценами, указываемых на пачках. Если в 2014 году она в среднем по России составляла 5%, то в 2015 году — уже 6,6%, в 2016 году — 11,1%, а в январе-сентябре текущего года — 14,5%.

При этом в современных форматах торговли в российских городах реальная розничная цена в 2014 году была в среднем ниже максимальной на 6%, в 2015 году — на 7,7%, в 2016 году — на 12,4%, а по итогам девяти месяцев 2017 года — на 15,8%.

"Есть некая реальная юридическая коллизия. И этой лазейкой, конечно, пользуются и табачные производители, и розница, чтобы устраивать скидки, скидочные акции, локальные или более масштабные", — отмечает главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев.

Гендиректор Ассоциации производителей табачной продукции "Табакпром" Андрей Межонов признает, что в антитабачном законе существуют два противоречащих друг другу пункта.

Сломанная сигарета в пепельнице
© Fotolia / sharaku1216
Ученые раскрыли необычную связь между курением и плохим здоровьем стариков
"Один пункт позволяет маневрировать ценой. Есть максимальная розничная цена, а в 15-ФЗ говорится, что нельзя продавать сигареты дешевле, чем 75% от максимальной розничной цены. И появляется интервал в 25%, в пределах которого производитель и другой участник рынка могут двигать цену", — объясняет он.

"Другая статья закона говорит, что запрещена реклама и запрещено стимулирование. Вероятнее всего, что это снижение от максимальной розничной цены в этом интервале может рассматриваться как некое стимулирование. Поэтому надо четко прописать, является это стимулированием, или не является", — продолжает он.

В свою очередь PR-директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Роман Черниговцев указал, что ценообразование на табачную продукцию в розничных сетях-членах ассоциации происходит в соответствии с действующим законодательством.

Курение
© Fotolia / iofoto
Ученые назвали идеальный способ бросить курить
"Оно наделяет ритейлеров правом отклоняться от максимальной розничной цены на сигареты на 25%. Это происходит за счет маржи ритейлеров и обычно никак не влияет на прибыльность производителя. Классифицировать сложившуюся практику как "скидка", применение которой в отношении табачной продукции запрещено, нет оснований, так как в деловых кругах под скидкой принято понимать обозначенную в маркетинговых целях разницу между регулярной ценой товара и временно сниженной", — подчеркивает он.

В Минздраве не ответили на запрос РИА Новости. В Минфине не стали комментировать вопрос скидок на табачную продукцию, в Минэкономразвития переадресовали вопрос в Минсельхоз, который на запрос агентства также не ответил.

Возможные причины

Табличка Курение запрещено
© Fotolia / vege
Курить — не работать: как россиян хотят отучить от табака
Главный редактор "Русского табака" отмечает, что на табачном рынке сегодня можно наблюдать ценовые войны, причем интенсивность борьбы в последние годы нарастает. "Нет никаких других инструментов борьбы за покупателя, единственное — только цена", — говорит Королев.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников также признает существование проблемы скидок за счет отклонения розничной цены от максимальной.

"Я не могу сказать об объемах, но то, что приходят многочисленные сигналы об этой ситуации — это да. Это связано с тем, что вымывается сегмент дешевого табака, и в этих условиях возникает достаточно большой поток фальсификата и контрабанды. Естественно, стремление продавцов сигарет, как оптовиков, так и конкретных, максимально сделать товар привлекательным по цене", — считает сенатор.

"Это конкуренция за потребителя", — добавляет он. Другая возможная причина, по его словам, это ставки акцизов. "Сейчас акцизы таковы, что, если раньше сигареты возили из Калининграда в Польшу, и это был мощный контрабандный бизнес, то сейчас их из Польши возят в Калининград и дальше в Россию. То есть у нас уже акцизы стали такими, что определенные сегменты табачной продукции на Западе дешевле, чем у нас. Как раз дешевый сегмент", — считает Калашников.

Закону нужны корректировки?

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов считает, что антитабачный закон должен ясно определять, является ли скидкой отклонение реальной розничной цены на пачку сигарет от максимальной.

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для некурящих. Поддерживаете?
Результаты

  • 42.6%

    Да, это справедливо, те, кто не ходят на перекур, работают больше

  • 14.3%

    Лучше продлить рабочий день курильщикам

  • 35.0%

    Нет, перекуры никак не влияют на эффективность работников

  • 8.1%

    Мне все равно
Все опросы
Голосовать
"Если мы пишем, что скидок быть не должно, чтобы стимулировать потребление табачной продукции, а в другой статье мы говорим, что все-таки она может быть не более 25% — для нормального человека, не юриста, который работает в министерстве, возникает вопрос: все-таки может быть скидка, или нет", — рассуждает депутат.

"Моя точка зрения: я считаю, что должно быть что-то одно", — продолжает Катасонов. По его словам, до конца года депутаты Госдумы могут подготовить и внести необходимый для устранения разночтений законопроект.

"Мы хотим уйти от разночтений и определить единую цену: та, которая написана на упаковке, и должна быть той ценой, по которой торгуют на полке. Максимальная розничная цены все равно будет иметь смысл — мы не разрешим продавать выше нее. Но при этом мы и не дадим права на скидки", — поясняет первый замглавы комитета.

Сенатор Калашников согласен с тем, что антитабачный закон следует корректировать. "Менять его, безусловно, надо, совершенных законов нет. В данном случае речь идет не об этих 25%, речь идет об изменении самой системы налогообложения", — указывает он.

Бросай курить сейчас!
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Что будет, если бросить курить
Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена