Коллизия в антитабачном законе сделала возможными "скидки" на сигареты

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Юридическая коллизия в российском антитабачном законе позволяет трактовать продажу сигарет в рознице по цене ниже максимальной, как скидку, хотя законодательство это прямо запрещает. Ритейлеры такую практику скидками не считают, однако законодатели могут предложить поправки в антитабачный закон для его правильного толкования.
Федеральный закон 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" был принят в феврале 2013 года. Его разработчиком выступил Минздрав. Согласно статье 16 этого закона, для сокращения спроса на табак и табачные изделия в России нельзя рекламировать и стимулировать продажи табака, табачной продукции или потребления табака.
В частности, закон запрещает применение любых скидок на табачные изделия. Одновременно согласно статье 13 документа для сокращения спроса на табачную продукцию на нее устанавливаются минимальные розничные цены, которые составляют 75% от максимальных розничных цен на табачные изделия.
Порядок установления последних прописан в Налоговом кодексе: их указывают налогоплательщики (производители табачной продукции) самостоятельно на одну пачку сигарет по каждой марке отдельно. Соответственно, продажа табачной продукции по цене ниже минимальной и выше максимальной в стране запрещена.
Юридические трактовки
Согласно этой информации, в конце 2015 года управление Роспотребнадзора выявило "стимулирование продажи табачной продукции" в одном из столичных супермаркетов Billa. Ведомство установило, что в магазине несколько наименований табачных изделий продавались "по цене ниже максимальной розничной цены, указанной на пачках табачных изделий".
Роспотребнадзор привлек сеть к административной ответственности и выписал штраф. Billa с этим решением не согласилась и обратилась в арбитражный суд для отмены постановления службы. Суд, впрочем, заявление сети оставил без удовлетворения, так же поступили и суды следующих инстанций.
"В рассматриваемом случае само по себе совершение действий, направленных на привлечение интереса потребителей к курению и (или покупке) табачной продукции, является стимулированием курения (продажи) табака, табачной продукции или табачных изделий и, следовательно, нарушением требований федерального закона 15-ФЗ", — говорится в определении.
Похожий случай произошел в Свердловской области осенью 2014 года. Тогда управление Роспотребнадзора обнаружило продажу в одном из магазинов города Ревды (точка принадлежала ООО "Амвик") табачной продукции ниже цены, указанной на упаковке. Компания была оштрафована, с решением не согласилась и подала заявление в суд. Однако ее требования удовлетворены не были: суды решили, что "Амвик" применяла скидки на табачные изделия.
Коллизия имеет место быть
При этом в современных форматах торговли в российских городах реальная розничная цена в 2014 году была в среднем ниже максимальной на 6%, в 2015 году — на 7,7%, в 2016 году — на 12,4%, а по итогам девяти месяцев 2017 года — на 15,8%.
"Есть некая реальная юридическая коллизия. И этой лазейкой, конечно, пользуются и табачные производители, и розница, чтобы устраивать скидки, скидочные акции, локальные или более масштабные", — отмечает главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев.
Гендиректор Ассоциации производителей табачной продукции "Табакпром" Андрей Межонов признает, что в антитабачном законе существуют два противоречащих друг другу пункта.
"Другая статья закона говорит, что запрещена реклама и запрещено стимулирование. Вероятнее всего, что это снижение от максимальной розничной цены в этом интервале может рассматриваться как некое стимулирование. Поэтому надо четко прописать, является это стимулированием, или не является", — продолжает он.
В свою очередь PR-директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Роман Черниговцев указал, что ценообразование на табачную продукцию в розничных сетях-членах ассоциации происходит в соответствии с действующим законодательством.
В Минздраве не ответили на запрос РИА Новости. В Минфине не стали комментировать вопрос скидок на табачную продукцию, в Минэкономразвития переадресовали вопрос в Минсельхоз, который на запрос агентства также не ответил.
Возможные причины
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников также признает существование проблемы скидок за счет отклонения розничной цены от максимальной.
"Я не могу сказать об объемах, но то, что приходят многочисленные сигналы об этой ситуации — это да. Это связано с тем, что вымывается сегмент дешевого табака, и в этих условиях возникает достаточно большой поток фальсификата и контрабанды. Естественно, стремление продавцов сигарет, как оптовиков, так и конкретных, максимально сделать товар привлекательным по цене", — считает сенатор.
"Это конкуренция за потребителя", — добавляет он. Другая возможная причина, по его словам, это ставки акцизов. "Сейчас акцизы таковы, что, если раньше сигареты возили из Калининграда в Польшу, и это был мощный контрабандный бизнес, то сейчас их из Польши возят в Калининград и дальше в Россию. То есть у нас уже акцизы стали такими, что определенные сегменты табачной продукции на Западе дешевле, чем у нас. Как раз дешевый сегмент", — считает Калашников.
Закону нужны корректировки?
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов считает, что антитабачный закон должен ясно определять, является ли скидкой отклонение реальной розничной цены на пачку сигарет от максимальной.
42.6%Да, это справедливо, те, кто не ходят на перекур, работают больше
14.3%Лучше продлить рабочий день курильщикам
35.0%Нет, перекуры никак не влияют на эффективность работников
8.1%Мне все равно
"Моя точка зрения: я считаю, что должно быть что-то одно", — продолжает Катасонов. По его словам, до конца года депутаты Госдумы могут подготовить и внести необходимый для устранения разночтений законопроект.
"Мы хотим уйти от разночтений и определить единую цену: та, которая написана на упаковке, и должна быть той ценой, по которой торгуют на полке. Максимальная розничная цены все равно будет иметь смысл — мы не разрешим продавать выше нее. Но при этом мы и не дадим права на скидки", — поясняет первый замглавы комитета.
Сенатор Калашников согласен с тем, что антитабачный закон следует корректировать. "Менять его, безусловно, надо, совершенных законов нет. В данном случае речь идет не об этих 25%, речь идет об изменении самой системы налогообложения", — указывает он.