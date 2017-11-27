ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика страны переживает бум, несмотря на расследование "российского вмешательства".

"С первого дня, как я вступил в должность, все, что вы слышите, это ложные объяснения демократов за проигрыш на выборах, Россия, Россия, Россия. Несмотря на это, при мне есть экономический бум, и я сделал больше, чем любой другой президент (США) за 10 месяцев", — написал Трамп в Twitter.

Since the first day I took office, all you hear is the phony Democrat excuse for losing the election, Russia, Russia,Russia. Despite this I have the economy booming and have possibly done more than any 10 month President. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 ноября 2017 г.

​Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.