Россия и ОАЭ рассмотрят пакет проектов в гражданской промышленности

АБУ-ДАБИ, 26 ноя — РИА Новости. Россия и ОАЭ планируют рассмотреть пилотный пакет перспективных совместных проектов в гражданской промышленности на заседании специальной группы межправкомиссии в начале 2018 года, сообщил в воскресенье во время российско-эмиратского бизнес-форума министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Россия и ОАЭ параллельно решают задачу сокращения зависимости своих экономик от сырьевых товаров, исходя из этого, особый акцент мы должны сделать на развитии партнерства в высокотехнологическом секторе, в связи с чем хотел бы отметить важность подписания с ОАЭ соглашения о научно-технической и производственной кооперации предприятий гражданских отраслей промышленности. Пилотный пакет перспективных кооперационных проектов мы рассчитываем рассмотреть на заседании отдельной рабочей группы межправкомиссии в начале следующего года", — сказал Мантуров.

По его словам, заседание рабочей группы пройдет в первой половине следующего года в России.