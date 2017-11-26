Вопрос вхождения ОАК в состав "Ростеха" обсуждается, заявил Мантуров

АБУ-ДАБИ, 26 ноя — РИА Новости. Вопрос о вхождении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав корпорации "Ростех" обсуждается, сообщил в воскресенье журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Целесообразность есть, но пока это в рамках обсуждения только", — отметил Мантуров.

Газета "Коммерсант" 22 ноября сообщила со ссылкой на топ-менеджеров предприятий, что Минпромторг РФ подготовил проект указа президента о передаче госкорпорации "Ростех" акций Объединенной авиастроительной корпорации.

Издание написало, что идею продвигает Мантуров, который считает логичным консолидировать все авиастроительные активы в рамках одного холдинга. Его поддерживает ряд топ-менеджеров авиапрома, где рассчитывают на финансовую помощь госкорпорации. В проекте идет речь о передаче 91,68% акций корпорации, находящихся в федеральной собственности, оставшиеся сохранят прежних владельцев, сказал источник газеты.