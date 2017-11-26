Лондон и Брюссель могут утаить сумму "счета за выход из ЕС", узнали СМИ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Точная сумма, которую Великобритания заплатит по соглашению с Брюсселем при выходе из Евросоюза, может не войти в текст документа и остаться неизвестной для широкой публики, пишет газета Sunday Times.
Ранее СМИ сообщали, что Брюссель настаивает на выплате Лондоном от 60 до 100 миллиардов евро при выходе из союза, а Соединенное Королевство рассчитывает на сумму в 30-40 миллиардов евро.
По информации издания, британский премьер-министр Тереза Мэй согласилась выплатить ЕС сумму, превышающую 40 миллиардов фунтов (45 миллиардов евро), что открывает путь к началу официальных переговоров о соглашении. Тем не менее, цифра не будет фигурировать в документах, чтобы избежать политических противоречий, которые могут вновь затормозить переговорный процесс.
С лета текущего года идут переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС.
Пока в этих переговорах нет достаточного прогресса, ЕС не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства Евросоюза с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях. При этом, как сообщалось ранее, есть надежда достичь этого прогресса в декабре.
Главным переговорщиком со стороны 27 остающихся в Евросоюзе стран является Мишель Барнье, со стороны Великобритании — министр по делам Brexit Соединенного Королевства Дэвид Дэвис.