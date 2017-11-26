Лондон и Брюссель могут утаить сумму "счета за выход из ЕС", узнали СМИ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Точная сумма, которую Великобритания заплатит по соглашению с Брюсселем при выходе из Евросоюза, может не войти в текст документа и остаться неизвестной для широкой публики, пишет газета Sunday Times.

"Соглашение о выходе не будет содержать какую-либо цифру — британцам только нужно определить что (они будут выплачивать) и как. А не сколько", — заявил неназванный высокопоставленный чиновник в ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что Брюссель настаивает на выплате Лондоном от 60 до 100 миллиардов евро при выходе из союза, а Соединенное Королевство рассчитывает на сумму в 30-40 миллиардов евро.

По информации издания, британский премьер-министр Тереза Мэй согласилась выплатить ЕС сумму, превышающую 40 миллиардов фунтов (45 миллиардов евро), что открывает путь к началу официальных переговоров о соглашении. Тем не менее, цифра не будет фигурировать в документах, чтобы избежать политических противоречий, которые могут вновь затормозить переговорный процесс.

"Теперь сделка достижима. Это прорыв. Британцы перечислят пункты, по которым готовы выполнить свои обязательства. Они представят расчеты, отличные от вариантов (Европейской) комиссии, но нам важно принять принципы, а не получить конкретную сумму", — добавил источник.

С лета текущего года идут переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС.

Пока в этих переговорах нет достаточного прогресса, ЕС не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства Евросоюза с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях. При этом, как сообщалось ранее, есть надежда достичь этого прогресса в декабре.

Главным переговорщиком со стороны 27 остающихся в Евросоюзе стран является Мишель Барнье, со стороны Великобритании — министр по делам Brexit Соединенного Королевства Дэвид Дэвис.