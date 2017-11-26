Мантуров не исключил продажи акций "Вертолетов России" арабским партнерам

АБУ-ДАБИ, 26 ноя — РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключил продажи дополнительного пакета акций "Вертолетов России" арабским партнерам; по его словам, вопрос обсуждался во время его визита в ОАЭ.

"Да, такая опция существует, мы, в том числе, в рамках этой поездки обсуждали этот вопрос, мы открыты к принятию такого решения (продаже дополнительного пакета акций), все зависит от условий, но такой вопрос на повестке не стоит", — Мантуров журналистам.

В марте Мантуров сообщал, что индийская компания проявила предварительный интерес к покупке до 5% акций холдинга. Назвать компанию министр тогда отказался. Затем стало известно, что переговоры с индийской стороной заморожены.

"Ростех" в июне 2016 года подписал соглашение о продаже до 25% компании "Вертолеты России" Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и ближневосточным инвестфондам. В феврале 2017 года консорциум РФПИ и ближневосточных фондов приобрел 12% компании за 300 миллионов долларов. При этом последующее потенциальное увеличение инвестиций консорциума может составить до 600 миллионов долларов. Другие иностранные инвесторы также смогут участвовать в сделке по приобретению 12-13% акций холдинга.