Mubadala Petroleum проведет оценку месторождений в трех российских областях

АБУ-ДАБИ, 26 ноя — РИА Новости. Эмиратская Mubadala Petroleum ведет инвестиционную оценку месторождений в Томской, Омской, Оренбургской области, также обсуждается совместное освоение шельфов для добычи нефти, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Mubadala Petroleum из ОАЭ ведет инвестиционную оценку месторождений в Томске, Омске, Оренбургской области, обсуждаем совместное освоение шельфов для добычи нефти, проекты углубленной переработки", — сказал министр.