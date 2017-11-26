Британские СМИ связали переговоры по Brexit с "Газпромом"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Британская газета Mail on Sunday утверждает, что ряд министров Великобритании направил премьер-министру Терезе Мэй ультиматум по поводу переговоров о Brexit, в составлении которого им помогал Шенкер Сингхэм, высокопоставленный сотрудник аналитического центра Legatum Institute, основанного бизнесменом, сотрудничавшим с "Газпромом" в 1990-х годах.

"Директор по экономическим вопросам организации, Шенкер Сингхэм, был "третьим человеком", который составлял ультиматум (главы МИД Британии Бориса) Джонсона и (министра окружающей среды Майкла) Гоува, о котором газета писала в прошлом месяце", — пишет издание. По данным газеты, министры направили "секретное письмо" премьеру с требованием занять более жесткую позицию в переговорах с ЕС по выходу страны из европейского блока.

Основателем центра Legatum Institute, как утверждает издание, был Кристофер Чэндлер. В 90-х годах компания Sovereign Global, которой он управлял вместе с братом Ричардом, сотрудничала с российским "Газпромом". По данным журнала Institutional Investor, в феврале 1998 года братья "инвестировали почти миллиард долларов в покупку чуть менее 5% "Газпрома".

Официальный представитель аналитического центра заявил газете, что организация непричастна к составлению направленного Мэй документа. Он также опроверг участие в этом Кристофера Чэндлера.

Переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза идут с лета, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Пока в этих переговорах нет достаточного прогресса, ЕС не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства Евросоюза с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. Продолжающиеся с лета переговоры Лондона и Брюсселя пока не привели к прогрессу, однако британский премьер Тереза Мэй заявляет, что процесс ускорится в декабре.