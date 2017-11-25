Кудин: трехлетний бюджет говорит о курсе на уменьшение военных расходов

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Экс-глава Минфина РФ, председатель совета ЦСР Алексей Кудрин считает, что сегодня в России взят курс на уменьшение военных расходов, об этом говорит трехлетний бюджет.
Осенью 2011 года Дмитрий Медведев, тогда президент России, снял Кудрина с постов вице-премьера и министра финансов из-за разногласий по ряду вопросов, прежде всего из-за того что Кудрин выступал против наращивания военных расходов.
На просьбу прокомментировать призыв президента Владимира Путина к предприятиям быть готовыми встать на военные рельсы Кудрин сказал, что рассматривает это как обычное заявление.
"Сегодня это объявили. Время такое, что, действительно за этим хочется увидеть что-то большее. Но для меня это не составляет какой-то новой информации по сравнению с тем, что я всегда знал, что существует в отношении мобилизационных планов", — добавил он.