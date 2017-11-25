Регистрацию лекарств с одинаковым названием могут упростить

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект об упрощении государственной регистрации лекарств с одинаковым международным непатентованным названием, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Законопроект упрощает вопросы государственной регистрации лекарств с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями, произведенных на одном производстве. Документ дает возможность иностранным производителям лекарств представлять копию решения проверяющего госоргана о проведении инспектирования, если у них нет заключения о соответствии необходимым требованиям.

Также проект наделяет Минздрав новыми полномочиями. Ведомство сможет приостанавливать применение лекарств, если они причинили или могут причинить вред жизни и здоровью людей. Такую информацию в ведомство будет передавать проверяющий орган.

По мнению кабмина, документ сократит сроки доступа лекарств на рынок, будет способствовать развитию контрактного производства лекарств в России, дав российским фармкомпаниям возможность выпускать препараты других производителей.