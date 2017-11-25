Правительство одобрило проект изменений Бюджетного кодекса

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство России одобрило проект федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс, поручив до 30 ноября дополнительно его проработать, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина.

Отмечается, что цель законопроекта — приведение отдельных положений Бюджетного кодекса в соответствие с другими законодательными актами РФ и международными договорами, создание правовых условий для формирования и исполнения бюджетов всех уровней.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", дополнительно проработав до 30 ноября 2017 года его положения… Доработанный проект федерального закона внести в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Проработать проект необходимо в том числе в той части, которая касается оценки налоговых и неналоговых расходов; установления предельного срока распределения зарезервированных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, связанных с исполнением публичных нормативных обязательств.

Кроме того, необходимо доработать проект в части распределения между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ сумм штрафов за нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, зафиксированные гражданами, зарегистрированными в федеральной государственной информационной системе с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи и специализированное программное обеспечение.

Кабмин поручил проработать документ в части перераспределения после 1 февраля текущего года по решениям правительства субсидий, предоставляемых из бюджета регионам на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, по проектам, отобранным до 31 декабря 2016 года в установленном законом порядке.

Необходимо доработать законопроект и в части оплаты услуг, оказываемых клиринговыми организациями, биржами и центральными контрагентами Федеральному казначейству и финансовым органам субъектов для проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и на едином счёте по учёту средств бюджета субъекта РФ.