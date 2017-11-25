Правительство одобрило законопроекты об НДД в нефтяной отрасли

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроекты о налоге на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина.

Законопроектами предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и в закон "О таможенном тарифе", которые нужны для введения НДД.

"Одобрить проекты федеральных законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (в части введения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья)", "О внесении изменений в статьи З1 и 35 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе" и внести их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Во вторник на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о развитии нефтяной отрасли министр энергетики Александр Новак попросил одобрить законопроекты об НДД и внести в Госдуму, чтобы принять их в первом квартале 2018 года со вступлением в силу нового налога с 1 января 2019 года.

Как говорилось в докладе Новака, предполагается, что НДД будет распространяться на четыре группы месторождений. Первая группа — новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; вторая — месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; третья — действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (квота не более 15 миллионов тонн в год по фактическим заявкам компаний); четвертая — новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 миллионов тонн в год.

Базой для исчисления НДД будет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и так далее; налоговая ставка НДД — 50%.

Для обеспечения бюджетной стабильности сохранена уплата НДПИ, но на более низком по сравнению с действующей налоговой системой уровне. Для новых месторождений предусмотрены льготные налоговые условия: льготный период по уплате НДПИ, перенос убытков текущего периода на будущие периоды, а также учет исторических убытков для новых месторождений новых регионов нефтедобычи.

Как говорилось в докладе Новака, для пилотного проекта по введению НДД из третьей группы отобраны 35 лицензионных участков "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и других компаний.