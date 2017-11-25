Часть расходов на услуги "Почты" для региональных СМИ могут компенсировать

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Расходы на услуги "Почты России" для региональных СМИ частично могут быть покрыты выделенной в рамках господдержки в 2018 году субсидией, такой вопрос обсуждается, сообщил глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский.

Ранее сообщалось, что на поддержку региональной прессы в 2018 году будет направлено 500 миллионов рублей.

"Сейчас средний размер субсидии — около 500 тысяч рублей, но те газеты и журналы, которые сохранили серьезные тиражи, получают от одного до двух миллионов рублей в течение года. И мы сейчас рассматриваем вопрос о том, чтобы… попробовать включить (в формулу расчета субсидии) расходы на взаимоотношения с "Почтой России", на доставку, на подписку", — сказал Сеславинский в ходе XII Съезда Союза журналистов России в субботу.

Он пояснил, что сегодня размер субсидии рассчитывается исходя, в том числе, из объема материалов, запланированных к публикации.