Кудрин рассказал о подготовленной его центром стратегии развития России

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава совета ЦСР, экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину предложения по бюджетной, налоговой политике, необходимости увеличить расходы на образование; по словам экс-министра, правительство изучит предложения его центра по подготовке стратегии социально-экономического развития России на период до 2024 года.
По словам Кудрина, президент дал поручение правительству изучить его предложения и оперативно доложить.
"Он дал поручение правительству изучить мои предложения и ему доложить оперативно, в короткие сроки", — сказал Кудрин.
ЦСР разработал программу экономического развития страны до 2024 года. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 17 ноября сообщил, что Кудрин рассказал Путину о работе над стратегией развития России.