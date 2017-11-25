Кудрин рассказал о подготовленной его центром стратегии развития России

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава совета ЦСР, экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину предложения по бюджетной, налоговой политике, необходимости увеличить расходы на образование; по словам экс-министра, правительство изучит предложения его центра по подготовке стратегии социально-экономического развития России на период до 2024 года.

"Я докладывал ему основные положения представленных нами предложений стратегии развития страны, прежде всего по бюджетной, налоговой политике и необходимости увеличивать расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру страны. Я показал влияние этих расходов на экономический рост, почему они помогут экономическому росту", — сказал Кудрин журналистам.

По словам Кудрина, президент дал поручение правительству изучить его предложения и оперативно доложить.

"Он дал поручение правительству изучить мои предложения и ему доложить оперативно, в короткие сроки", — сказал Кудрин.

ЦСР разработал программу экономического развития страны до 2024 года. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 17 ноября сообщил, что Кудрин рассказал Путину о работе над стратегией развития России.