Кудрин считает, что рост ВВП в 2017 году не превысит 1,8%

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава совета ЦСР, экс-глава Минфина Алексей Кудрин считает, что рост ВВП РФ в 2017 году не превысит 1,8%.

"Нет, мой прогноз на этот год от 1,5% до 1,8%. Выше не получится", — ответил Кудрин на вопрос, согласен ли он с оценкой Минэкономразвития РФ по росту ВВП на текущий год.

Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ за 9 месяцев в 1,6%. Данные ведомства разошлись с оценкой Минэкономразвития, составлявшей 1,8%.

Рост экономики по итогам первого квартала, согласно данным Росстата, составил 0,5%, во втором квартале резко ускорился до 2,5%, а в целом за первое полугодие составил 1,5%. Текущий базовый прогноз Минэкономразвития предполагает рост экономики по итогам 2017 года на 2,1%.