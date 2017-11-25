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Экономика

Кудрин рассказал о росте уровня бедности в России

11:4425.11.2017
(обновлено: 12:52 25.11.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПредседатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на V Общероссийском гражданском форуме. 25 ноября 2017Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на V Общероссийском гражданском форуме. 25 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Рост уровня бедности становится главным вызовом для России, заявил председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), глава Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин.

Председатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
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Общероссийский гражданский форум КГИ посвятят теме "Россия будущего"
Он отметил, что уровень жизни в стране падает третий год. "Конечно, это порождает дополнительную бедность, бедность растет у нас в стране сейчас. Это вызывает рост неравенства", — заявил Кудрин в субботу в рамках Общероссийского гражданского форума, проводимого КГИ.

У кого-то, пояснил он, благосостояние сейчас все же растет, в частности, последние полгода зарплаты увеличиваются на промышленных предприятиях, однако есть и отдельные группы населения, и целые регионы, где уровень благосостояние падает.

"Я бы хотел на первое место поставить вызов уровня жизни, роста бедности. По показателям даже на благоприятный период, до кризиса, мы имели чрезмерно высокий уровень бедности. В стране с таким уровнем ВВП и ВВП на душу населения иметь такой уровень бедности — позор. Поэтому в тех предложениях, которые мы готовим, минимум за 5-6 лет его нужно сократить на четверть или на треть", — заявил глава КГИ.

Вторым вызовом, "который в полный рост уже встал перед нами", Кудрин назвал технологическое отставание страны.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Михаил Копылов
В общем то Правильно.....Но есть одна проблема....бедность не сама по себе возникла. Бог с ним с миллиардерами и как они что заработали. У нас НЕТ РАБОЧИХ МЕСТ! Человек работает чтобы есть-одеваться-жить-воспитывать детей.. РАБОТА НУЖНА ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОГО! Если "работа" не позволяет этого - а данный факт сплошь и рядом - это по сути рабство! Можно увеличивать срок выхода на пенсию - при должном здравоохранении и уровне жизни это не проблема. Проблема в том, что после 40 работу не найти! Молодежи работу не найти. А то что называется "работа", опять же, просто рабство оплачиваемое какими то баллами к пенсии до которой половина вообще не доживет.
Тупик в стране капитальный - полно гастров, работы нет....и создание рабочих мест при уровне наших налогов и цен на энергоносители просто не возможно.
11:54
25.11.2017
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mavrmos
...чего-то он разжелелся - притом, что сам был министром финансов и отчасти виноват в сложившейся теперь обстановке... естественно, что и сподвижнички его, тоже...
11:51
25.11.2017
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