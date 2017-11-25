Красная икра на Дальнем Востоке - спрос остается, несмотря на рост цен

ЮЖНО-САХАЛИНСК/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Жители Дальнего Востока, где добывается основной в РФ объем красной икры, на себе почувствовали резкий рост цен на деликатес: его стоимость в среднем поднялась на треть, килограмм икры на рынках можно найти за 5,5 тысячи рублей, а продавцы не исключают дальнейшего подорожания к Новому году.

Ранее сообщалось, что на оптовом рынке в РФ цены на лососевую икру выросли в среднем на 40-50% по сравнению с прошлым годом, а участники рынка предупреждают, что цены на красную икру в рознице могут резко вырасти к Новому году. Отмечалось, что эксперты объясняют подорожание низким уловом и возросшим спросом на красную икру в Японии и странах Восточно-Азиатского региона, что в итоге привело к значительному снижению объемов икры на внутреннем рынке.

Экологи Хабаровского края и региональное отделение партии "Зеленых" в этом году заявляли о том, что часть компаний, которые занимались промышленным ловом лососей в Амуре, вели себя как браконьеры – перекрыли сетями Амурский лиман и выловили весь косяк рыбы, который шел на нерест. Властям региона пришлось даже вводить запрет на ловлю лососей в Амуре, чтобы сохранить популяцию рыбы и заполнить нерестилища и рыборазводные заводы.

Поставщики увеличили цены

На Камчатке цены на красную икру в этом сезоне колеблются от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. Продавцы розничных сетей факт подорожания деликатеса неохотно, но признают, поясняя, что цены выросли примерно на треть. По их словам, это связано с ростом отпускных цен у поставщиков, а также с тем, что основной объём этой продукции вывозится за пределы полуострова.

Самая дешёвая икра продаётся в крупнейшем рыбном магазине Камчатки – "Океан" группы компаний "41 регион". Здесь икру нерки можно купить за 2,5 тысячи рублей, горбуши – за 2,7 тысячи рублей, а вот кижуча и кеты – уже за 3 тысячи рублей. На рынках Петропавловска-Камчатского также есть икра, которая стоит до 3 тысяч рублей, в частности кижуча — от 2,6 тысяч рублей, нерки – от 2,7 тысяч рублей. При этом цены на икру чавычи и кеты здесь доходят до 3,5 тысяч рублей.

Ещё одной торговой точкой, где жители Камчатки предпочитают покупать деликатес, является Ярмарка камчатских товаропроизводителей. Традиционно цены здесь ниже, чем в других магазинах, однако не в случае с икрой. Деликатеса стоимостью ниже 3 тысяч рублей здесь нет. Цены начинаются от 3,1 тысячи рублей (икра чавычи) и доходят до 3,5 тысяч рублей (кижуч).

Дорогая курильская икра

Цены на красную икру на рынках Сахалина также выросли в 2017 году в среднем на треть. Если раньше килограмм зернистой икры горбуши можно было купить за 3 тысячи рублей, то в этом году – за 4 тысячи, а то и выше. Продавцы на одном из рынков Южно-Сахалинска говорят, что такое повышение цен диктует ситуация с провальной путиной этого года, под которую они должны подстраиваться.

Икра горбуши от самого крупного поставщика – курильского "Гидростроя" — в этом году на рынках и в магазинах стоит от 4 тысяч рублей, в некоторых местах цена поднимается до 5 тысяч рублей. В прошлом году ее продавали по 3 тысячи рублей за килограмм. Икра этого предприятия традиционно считается самой качественной — так продавцы объясняют то, что цена на нее самая высокая.

Икра, произведенная на Сахалине, – чуть дешевле. Продукцию предприятия из Поронайска можно приобрести в среднем по цене – 4400 рублей за килограмм, не дороже. Жестяную баночку весом в 140 граммов на пару бутербродов можно купить за 600 с небольшим рублей. Икра, произведенная на юге Сахалина – в Долинском районе – самая недорогая – по 3 – 3,5 тысячи рублей за килограмм. Правда, на банках не указано, от какой именно рыбы, значится лишь "Икра зернистая лососевых пород".

Кстати, альтернативой сахалинской икре в этом году стала продукция с Камчатки, на рынке она продается по 3,5 тысячи рублей за килограмм.

В Хабаровске торгуются

Цены на красную икру в Хабаровске за последний месяц подросли. Если в октябре самая дорогая икра на центральном рынке стоила пять тысяч рублей за килограмм, то сегодня 5,5 тысячи. На ценнике с этой суммой указано, что икра произведена на Курилах и Камчатке. Икру из Охотского района Хабаровского края, например, продают от 3,5 до 4 тысяч рублей.

Самая дешевая стоит 2,5 тысячи за килограмм, по этой цене продукцию продают в двух точках. На большинстве же ценников указаны цифры от 3,5 до 4,5 тысячи рублей за килограмм.

Ажиотажа у прилавков с икрой не наблюдается, но икру все равно покупают — реже и меньшими партиями. Продавцы готовы торговаться и скинуть рублей 200.

"Закупочные цены сейчас дорогие. Ну вот эта икра закуплена по три тысячи, выставляю за 3,8 тысячи, готова скинуть до 3,6 тысяч. Не наваришься сильно, за место на рынке надо платить, но и терять его не хочется", — отметила одна из продавцов.

Однако, несмотря на дороговизну, к Новому году ожидается подорожание деликатеса, добавила она.

Плюс 20% к цене в Приморье

На рынках Приморья цены на икру горбуши колеблются от 3 до 3,5 тысячи рублей. В прошлом году цены варьировались от 2,5 до 2,7 тысячи рублей. При этом в сетях фирменных магазинов, например, "Рыбный островок", кетовая и горбушовая икра стоят по 4,2 тысячи рублей за килограмм. Продавцы утверждают, что икра – путины 2017 года.

У розничных частных продавцов в Приморье, которые, к слову, не всегда могут предоставить докумены на товар, цена на икру горбуши начинается от 2,7 тысячи рублей за килограмм и доходит до 3,2 тысячи. Кетовая икра у них стоит дороже – 3 — 3,4 тысячи рублей. Почти вся икра – с Камчатки. Кое-где в интернет-магазинах икру можно найти и за 2 тысячи рублей, но чья она – неизвестно. Икру нерки в банках по 130 граммов продают в среднем за 400-500 рублей.