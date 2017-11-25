Красная икра на Дальнем Востоке - спрос остается, несмотря на рост цен

ЮЖНО-САХАЛИНСК/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Жители Дальнего Востока, где добывается основной в РФ объем красной икры, на себе почувствовали резкий рост цен на деликатес: его стоимость в среднем поднялась на треть, килограмм икры на рынках можно найти за 5,5 тысячи рублей, а продавцы не исключают дальнейшего подорожания к Новому году.
Ранее сообщалось, что на оптовом рынке в РФ цены на лососевую икру выросли в среднем на 40-50% по сравнению с прошлым годом, а участники рынка предупреждают, что цены на красную икру в рознице могут резко вырасти к Новому году. Отмечалось, что эксперты объясняют подорожание низким уловом и возросшим спросом на красную икру в Японии и странах Восточно-Азиатского региона, что в итоге привело к значительному снижению объемов икры на внутреннем рынке.
Экологи Хабаровского края и региональное отделение партии "Зеленых" в этом году заявляли о том, что часть компаний, которые занимались промышленным ловом лососей в Амуре, вели себя как браконьеры – перекрыли сетями Амурский лиман и выловили весь косяк рыбы, который шел на нерест. Властям региона пришлось даже вводить запрет на ловлю лососей в Амуре, чтобы сохранить популяцию рыбы и заполнить нерестилища и рыборазводные заводы.
Поставщики увеличили цены
Самая дешёвая икра продаётся в крупнейшем рыбном магазине Камчатки – "Океан" группы компаний "41 регион". Здесь икру нерки можно купить за 2,5 тысячи рублей, горбуши – за 2,7 тысячи рублей, а вот кижуча и кеты – уже за 3 тысячи рублей. На рынках Петропавловска-Камчатского также есть икра, которая стоит до 3 тысяч рублей, в частности кижуча — от 2,6 тысяч рублей, нерки – от 2,7 тысяч рублей. При этом цены на икру чавычи и кеты здесь доходят до 3,5 тысяч рублей.
Ещё одной торговой точкой, где жители Камчатки предпочитают покупать деликатес, является Ярмарка камчатских товаропроизводителей. Традиционно цены здесь ниже, чем в других магазинах, однако не в случае с икрой. Деликатеса стоимостью ниже 3 тысяч рублей здесь нет. Цены начинаются от 3,1 тысячи рублей (икра чавычи) и доходят до 3,5 тысяч рублей (кижуч).
Дорогая курильская икра
Икра горбуши от самого крупного поставщика – курильского "Гидростроя" — в этом году на рынках и в магазинах стоит от 4 тысяч рублей, в некоторых местах цена поднимается до 5 тысяч рублей. В прошлом году ее продавали по 3 тысячи рублей за килограмм. Икра этого предприятия традиционно считается самой качественной — так продавцы объясняют то, что цена на нее самая высокая.
Кстати, альтернативой сахалинской икре в этом году стала продукция с Камчатки, на рынке она продается по 3,5 тысячи рублей за килограмм.
В Хабаровске торгуются
Самая дешевая стоит 2,5 тысячи за килограмм, по этой цене продукцию продают в двух точках. На большинстве же ценников указаны цифры от 3,5 до 4,5 тысячи рублей за килограмм.
Ажиотажа у прилавков с икрой не наблюдается, но икру все равно покупают — реже и меньшими партиями. Продавцы готовы торговаться и скинуть рублей 200.
"Закупочные цены сейчас дорогие. Ну вот эта икра закуплена по три тысячи, выставляю за 3,8 тысячи, готова скинуть до 3,6 тысяч. Не наваришься сильно, за место на рынке надо платить, но и терять его не хочется", — отметила одна из продавцов.
Однако, несмотря на дороговизну, к Новому году ожидается подорожание деликатеса, добавила она.
Плюс 20% к цене в Приморье
У розничных частных продавцов в Приморье, которые, к слову, не всегда могут предоставить докумены на товар, цена на икру горбуши начинается от 2,7 тысячи рублей за килограмм и доходит до 3,2 тысячи. Кетовая икра у них стоит дороже – 3 — 3,4 тысячи рублей. Почти вся икра – с Камчатки. Кое-где в интернет-магазинах икру можно найти и за 2 тысячи рублей, но чья она – неизвестно. Икру нерки в банках по 130 граммов продают в среднем за 400-500 рублей.